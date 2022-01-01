Зубило Практика 035-196

Зубило пикообразное 600 мм компании-производителя ПРАКТИКА служит для демонтажа бетонных основ, разрушения стен из кирпичной кладки, искусственного камня и для выдалбливания проемов. Изделие совместимо с тяжелыми строительными перфораторами профессионального уровня, оснащенными патроном под хвостовик стандарта SDS-MAX. Оснастка изготовлена из крепкого инструментального сплава, благодаря чему характеризуется надежностью, практичностью и высокой степенью износоустойчивости. Зубило максимально закаленное и даже при сложных работах и длительной эксплуатации остается целым без сколов и зазубрин, а также не поддается коррозии. Модель обеспечивает точность и качество проводимых работ, а передача ударной энергии без потерь ускоряет процесс. Заостренный наконечник гарантирует быстрое и комфортное выполнение поставленной задачи. Для облегчения смещения хвостовика по оси следует применять консистентную смазку.