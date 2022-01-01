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Зубило Практика 035-196
519 ₽
710 ₽
Пики
    Зубило Практика 035-196
    Арт. О00000024157
    Зубило Практика 035-196
    Зубило Практика 035-196
      Зубило Практика 035-196
      Зубило Практика 035-196

      Зубило Практика 035-196

      • -191 ₽
      519 ₽
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024157

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		600
      Все характеристики
      • -191 ₽
      519 ₽
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зубило пикообразное 600 мм компании-производителя ПРАКТИКА служит для демонтажа бетонных основ, разрушения стен из кирпичной кладки, искусственного камня и для выдалбливания проемов. Изделие совместимо с тяжелыми строительными перфораторами профессионального уровня, оснащенными патроном под хвостовик стандарта SDS-MAX. Оснастка изготовлена из крепкого инструментального сплава, благодаря чему характеризуется надежностью, практичностью и высокой степенью износоустойчивости. Зубило максимально закаленное и даже при сложных работах и длительной эксплуатации остается целым без сколов и зазубрин, а также не поддается коррозии. Модель обеспечивает точность и качество проводимых работ, а передача ударной энергии без потерь ускоряет процесс. Заостренный наконечник гарантирует быстрое и комфортное выполнение поставленной задачи. Для облегчения смещения хвостовика по оси следует применять консистентную смазку.