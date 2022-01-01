Зубило Практика 035-226

Зубило SDS-plus острое L-400мм. Высококачественная инструментальная сталь 40Cr эффективно сопротивляется ударным нагрузкам. Хвостовик для перфораторов с приводом SDS-max. Зубило плоское Практика SDS-Max предназначено для совместного использования с перфораторами и отбойными молотками. Подходит для проведения операций на бетоне, кирпиче, камне.