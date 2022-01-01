Зубило Практика 035-226
Арт. О00000024162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Общая длина, мм
|400
- Зубило SDS-plus острое L-400мм. Высококачественная инструментальная сталь 40Cr эффективно сопротивляется ударным нагрузкам. Хвостовик для перфораторов с приводом SDS-max. Зубило плоское Практика SDS-Max предназначено для совместного использования с перфораторами и отбойными молотками. Подходит для проведения операций на бетоне, кирпиче, камне.