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Зубило Практика 035-226
410 ₽
430 ₽
Зубила для перфораторов
    Зубило Практика 035-226
    Арт. О00000024162
    Зубило Практика 035-226

      Зубило Практика 035-226

      • -20 ₽
      410 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024162

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Общая длина, мм
      		400
      Все характеристики
      • -20 ₽
      410 ₽
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зубило SDS-plus острое L-400мм. Высококачественная инструментальная сталь 40Cr эффективно сопротивляется ударным нагрузкам. Хвостовик для перфораторов с приводом SDS-max. Зубило плоское Практика SDS-Max предназначено для совместного использования с перфораторами и отбойными молотками. Подходит для проведения операций на бетоне, кирпиче, камне.