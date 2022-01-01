Зубило Практика 035-257

Зубило 25х600 мм от компании-производителя ПРАКТИКА (Россия) с хвостовиком типа SDS-MAX подходит для строительных инструментов с соответствующим типом патрона. Изделие предназначено для фиксации в тяжелых перфораторах профессионального класса. Модель без усилий надежно крепится, что исключает смещение, прокручивание или выпадение, а также поддерживает передачу энергии без потерь. За счет плоского наконечника зубило можно применять для штробления отверстий в бетонных или кирпичных стенах, а также снятия керамической плитки и другого настенного покрытия. Изделие изготовлено из надежной, крепкой и закаленной инструментальной стали, благодаря чему характеризуется стойкостью к поломкам и сгибанию. Даже при регулярном использовании зубило длительное время не теряет своей первоначальной формы и функциональных возможностей. Специальная заточка гарантирует сохранение остроты оснастки при работе с твердыми материалами.