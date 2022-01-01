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Зубило Практика 035-257
655 ₽
Зубила для перфораторов
    Зубило Практика 035-257
    Арт. О00000024163
    Зубило Практика 035-257

      Зубило Практика 035-257

      655 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024163

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Общая длина, мм
      		600
      Все характеристики
      655 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зубило 25х600 мм от компании-производителя ПРАКТИКА (Россия) с хвостовиком типа SDS-MAX подходит для строительных инструментов с соответствующим типом патрона. Изделие предназначено для фиксации в тяжелых перфораторах профессионального класса. Модель без усилий надежно крепится, что исключает смещение, прокручивание или выпадение, а также поддерживает передачу энергии без потерь. За счет плоского наконечника зубило можно применять для штробления отверстий в бетонных или кирпичных стенах, а также снятия керамической плитки и другого настенного покрытия. Изделие изготовлено из надежной, крепкой и закаленной инструментальной стали, благодаря чему характеризуется стойкостью к поломкам и сгибанию. Даже при регулярном использовании зубило длительное время не теряет своей первоначальной формы и функциональных возможностей. Специальная заточка гарантирует сохранение остроты оснастки при работе с твердыми материалами.