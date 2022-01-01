Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
Арт. О00000024118
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип хвостовика
|SDS-Plus
|
Общая длина, мм
|250
- Плоское зубило 40х250 мм от российской компании-производителя ПРАКТИКА оснащено хвостовиком стандарта SDS-Plus и подходит для строительных инструментов с соответствующим патроном. Четыре паза легко и без усилий вставляются и крепко фиксируются, исключая вероятность прокручивания, смещения оснастки или потерю ударной энергии. Это не только повышает точность и четкость проводимых работ, но и поддерживает безопасность оператора во время рабочего процесса
Преимущества
- Оснастка выполнена из надежной инструментальной стали: способ обработки сплава обеспечивает длительный срок эксплуатации зубила и предупреждает его поломку либо скрутку при создании пробоин
- За счет максимальной закалки изделие служит на протяжении долгого времени, не теряя первоначальную форму
- Зубило предназначено для установки в перфораторы среднего и легкого классов. Плоская форма способствует устранению бугров, сглаживанию и выравниванию поверхности