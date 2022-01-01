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Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
280 ₽
Зубила для перфораторов
    Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
    Арт. О00000024118
    Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
    Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
    Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
      Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
      Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм
      Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм

      Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024118

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Общая длина, мм
      		250
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоское зубило 40х250 мм от российской компании-производителя ПРАКТИКА оснащено хвостовиком стандарта SDS-Plus и подходит для строительных инструментов с соответствующим патроном. Четыре паза легко и без усилий вставляются и крепко фиксируются, исключая вероятность прокручивания, смещения оснастки или потерю ударной энергии. Это не только повышает точность и четкость проводимых работ, но и поддерживает безопасность оператора во время рабочего процесса

        Преимущества

        • Оснастка выполнена из надежной инструментальной стали: способ обработки сплава обеспечивает длительный срок эксплуатации зубила и предупреждает его поломку либо скрутку при создании пробоин
        • За счет максимальной закалки изделие служит на протяжении долгого времени, не теряя первоначальную форму
        • Зубило предназначено для установки в перфораторы среднего и легкого классов. Плоская форма способствует устранению бугров, сглаживанию и выравниванию поверхности