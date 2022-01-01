Зубило Практика 034-137, SDS-Plus, 40x250 мм

Плоское зубило 40х250 мм от российской компании-производителя ПРАКТИКА оснащено хвостовиком стандарта SDS-Plus и подходит для строительных инструментов с соответствующим патроном. Четыре паза легко и без усилий вставляются и крепко фиксируются, исключая вероятность прокручивания, смещения оснастки или потерю ударной энергии. Это не только повышает точность и четкость проводимых работ, но и поддерживает безопасность оператора во время рабочего процесса

Преимущества