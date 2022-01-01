Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 0,5-8 мм/В16, точность 0,06 мм

Преимущества

Патрон имеет зажимный прецизионный механизм, обеспечивающий жесткую и точную фиксацию режущих инструментов и сверл с допустимой погрешностью 0,06 мм

Приспособление используется для работы с инструментами и сверлами, имеющие цилиндрическую хвостовую часть, диаметрами в диапазоне 0,5-8 мм

Приспособление имеет посадку на конус В16

Быстрозажимной патрон JET 0,5-8 мм/В16 является одним из элементов сменной основной оснастки, применяемой для всех видов сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется на радиально-сверлильном станочном оборудовании серии JRD, для выполнения работ высокой точности.