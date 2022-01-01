Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 0,5-8 мм/В16, точность 0,06 мм
Арт. jet_911
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.607
- Быстрозажимной патрон JET 0,5-8 мм/В16 является одним из элементов сменной основной оснастки, применяемой для всех видов сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется на радиально-сверлильном станочном оборудовании серии JRD, для выполнения работ высокой точности.
Преимущества
- Патрон имеет зажимный прецизионный механизм, обеспечивающий жесткую и точную фиксацию режущих инструментов и сверл с допустимой погрешностью 0,06 мм
- Приспособление используется для работы с инструментами и сверлами, имеющие цилиндрическую хвостовую часть, диаметрами в диапазоне 0,5-8 мм
- Приспособление имеет посадку на конус В16