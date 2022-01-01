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Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 0,5-8 мм/В16, точность 0,06 мм
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Патроны для сверлильных станков
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 0,5-8 мм/В16, точность 0,06 мм
    Арт. jet_911
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 0,5-8 мм/В16, точность 0,06 мм

      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 0,5-8 мм/В16, точность 0,06 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_911

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.607
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрозажимной патрон JET 0,5-8 мм/В16 является одним из элементов сменной основной оснастки, применяемой для всех видов сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка используется на радиально-сверлильном станочном оборудовании серии JRD, для выполнения работ высокой точности.

        Преимущества

        • Патрон имеет зажимный прецизионный механизм, обеспечивающий жесткую и точную фиксацию режущих инструментов и сверл с допустимой погрешностью 0,06 мм
        • Приспособление используется для работы с инструментами и сверлами, имеющие цилиндрическую хвостовую часть, диаметрами в диапазоне 0,5-8 мм
        • Приспособление имеет посадку на конус В16