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Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16
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Патроны для сверлильных станков
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16
    Арт. jet_914
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16

      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_914

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прецизионный быстрозажимной патрон JET 1-13 мм/В16 представляет собой один из элементов сменной основной оснастки, используемой применяемой для сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление применяется для выполнения работ на радиально-сверлильных станках серии JRD, выпускаемых компанией JET.

        Преимущества

        • Патрон оснащен прецизионным зажимным механизмом, обеспечивающим точную и жесткую фиксацию сверл и других режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью
        • Оснастка рассчитана на установку рабочих для инструментов диаметрами в диапазоне 1-13 мм
        • Приспособление имеет посадочный конус В16, используемый в большинстве шпинделей сверлильных станков