Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16
Арт. jet_914
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Цвет
|серый
|
Вес, кг
|1
- Прецизионный быстрозажимной патрон JET 1-13 мм/В16 представляет собой один из элементов сменной основной оснастки, используемой применяемой для сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление применяется для выполнения работ на радиально-сверлильных станках серии JRD, выпускаемых компанией JET.
Преимущества
- Патрон оснащен прецизионным зажимным механизмом, обеспечивающим точную и жесткую фиксацию сверл и других режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью
- Оснастка рассчитана на установку рабочих для инструментов диаметрами в диапазоне 1-13 мм
- Приспособление имеет посадочный конус В16, используемый в большинстве шпинделей сверлильных станков