Преимущества

Патрон оснащен прецизионным зажимным механизмом, обеспечивающим точную и жесткую фиксацию сверл и других режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью

Оснастка рассчитана на установку рабочих для инструментов диаметрами в диапазоне 1-13 мм

Приспособление имеет посадочный конус В16, используемый в большинстве шпинделей сверлильных станков

Прецизионный быстрозажимной патрон JET 1-13 мм/В16 представляет собой один из элементов сменной основной оснастки, используемой применяемой для сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление применяется для выполнения работ на радиально-сверлильных станках серии JRD, выпускаемых компанией JET.