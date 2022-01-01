Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16, точность 0,06 мм

Преимущества

Приспособление рассчитано на установку инструментов диаметром в диапазоне 1-13 мм

Патрон имеет прецизионный зажимной механизм, обеспечивающий высокую точность установки рабочего инструмента

Допустимое отклонение инструмента составляет 0,06 мм

Оснастка имеет посадку в шпиндель станка на конус В16

Прецизионный быстрозажимной патрон JET 1-13 мм/В16 представляет собой один из основных элементов сменной оснастки, применяемой для сверлильных работ на станочном оборудовании серии JRD. Оснастка используется для жесткой и точной фиксации режущих инструментов и сверл с цилиндрическим хвостовиком.