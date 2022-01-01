Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16, точность 0,06 мм
Арт. jet_912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|1
- Прецизионный быстрозажимной патрон JET 1-13 мм/В16 представляет собой один из основных элементов сменной оснастки, применяемой для сверлильных работ на станочном оборудовании серии JRD. Оснастка используется для жесткой и точной фиксации режущих инструментов и сверл с цилиндрическим хвостовиком.
Преимущества
- Приспособление рассчитано на установку инструментов диаметром в диапазоне 1-13 мм
- Патрон имеет прецизионный зажимной механизм, обеспечивающий высокую точность установки рабочего инструмента
- Допустимое отклонение инструмента составляет 0,06 мм
- Оснастка имеет посадку в шпиндель станка на конус В16