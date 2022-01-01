Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16, точность 0,06 мм
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16, точность 0,06 мм
    Арт. jet_912
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16, точность 0,06 мм

      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-13 мм/В16, точность 0,06 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_912

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прецизионный быстрозажимной патрон JET 1-13 мм/В16 представляет собой один из основных элементов сменной оснастки, применяемой для сверлильных работ на станочном оборудовании серии JRD. Оснастка используется для жесткой и точной фиксации режущих инструментов и сверл с цилиндрическим хвостовиком.

        Преимущества

        • Приспособление рассчитано на установку инструментов диаметром в диапазоне 1-13 мм
        • Патрон имеет прецизионный зажимной механизм, обеспечивающий высокую точность установки рабочего инструмента
        • Допустимое отклонение инструмента составляет 0,06 мм
        • Оснастка имеет посадку в шпиндель станка на конус В16