Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16

Преимущества

Оснастка имеет прецизионный механизм быстрозажимного действия, обеспечивающий жесткую фиксацию режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью

Диаметр сверл и режущих инструментов составляет 1-16 мм

Допускается установка в приспособление режущих инструментов диаметром от 0,5 мм

Прецизионный патрон JET 1-16 мм/В16 представляет собой элемент основной оснастки, применяемой для широкого спектра фрезерно-сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление используется для работы на универсальном станочном оборудовании, моделях станков JMD-939GH, JVM-836TS, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO, JMC-1448GH и JUM-1464 DRO с посадкой на конус В16.