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Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
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Патроны для сверлильных станков
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
    Арт. jet_913
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
    Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16

      Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_913

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		1.334
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прецизионный патрон JET 1-16 мм/В16 представляет собой элемент основной оснастки, применяемой для широкого спектра фрезерно-сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление используется для работы на универсальном станочном оборудовании, моделях станков JMD-939GH, JVM-836TS, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO, JMC-1448GH и JUM-1464 DRO с посадкой на конус В16.

        Преимущества

        • Оснастка имеет прецизионный механизм быстрозажимного действия, обеспечивающий жесткую фиксацию режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью
        • Диаметр сверл и режущих инструментов составляет 1-16 мм
        • Допускается установка в приспособление режущих инструментов диаметром от 0,5 мм