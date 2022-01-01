Прецизионный быстрозажимной патрон Jet 1-16 мм/В16
Арт. jet_913
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|1.334
- Прецизионный патрон JET 1-16 мм/В16 представляет собой элемент основной оснастки, применяемой для широкого спектра фрезерно-сверлильных работ на станочном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление используется для работы на универсальном станочном оборудовании, моделях станков JMD-939GH, JVM-836TS, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO, JMC-1448GH и JUM-1464 DRO с посадкой на конус В16.
Преимущества
- Оснастка имеет прецизионный механизм быстрозажимного действия, обеспечивающий жесткую фиксацию режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью
- Диаметр сверл и режущих инструментов составляет 1-16 мм
- Допускается установка в приспособление режущих инструментов диаметром от 0,5 мм