Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4

Колба фильтр магистральный фильтр 3/4" для очистки холодной воды. Может использоваться для предварительной очистки фильтров, установленных далее по магистрали, например, питьевых систем. На корпусе имеется кнопка сброса давления. Фильтрующие картриджи 10" для данного магистрального фильтра покупаются отдельно. Используется для предварительной очистки воды.