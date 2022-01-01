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Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4
Найти аналог
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4
    Арт. X16910801415
    Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4
    Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4
      Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4
      Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4

      Колба фильтра Аквафор 0503, 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801415

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Материал корпуса
      		пластик
      Высота, мм
      		385
      Удержание веществ
      		нет
      Проточный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Колба фильтр магистральный фильтр 3/4" для очистки холодной воды. Может использоваться для предварительной очистки фильтров, установленных далее по магистрали, например, питьевых систем. На корпусе имеется кнопка сброса давления. Фильтрующие картриджи 10" для данного магистрального фильтра покупаются отдельно. Используется для предварительной очистки воды.