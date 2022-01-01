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Преобразователь Caiman CNW0590 однофазный, 1.5 кВа
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Приводы к глубинным вибраторам
    Преобразователь Caiman CNW0590 однофазный, 1.5 кВа
    Арт. 1130508
    Преобразователь Caiman CNW0590 однофазный, 1.5 кВа

      Преобразователь Caiman CNW0590 однофазный, 1.5 кВа

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130508

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		500х200х340
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Преобразователь Caiman CNW0590 однофазный, 1.5 кВа - предназначенный для подключения глубинных вибраторов для бетона серии CVT (приобретаются отдельно) меняет напряжение и частоту тока со стандартных 220В/50Гц на безопасные 42В/200Гц. Позволяет подсоединить один или два вибратора (в зависимости от диаметра булавы).

        Преимущества

        • Корпус из листового металла - имеет повышенную стойкость к износу и ударным нагрузкам
        • Класс изоляции обмотки - Н
        • Стойкость к нагреву до 180 градусов
        • Генератор с постоянными магнитами - надежен в работе, в течение длительного времени хорошо сохраняет первоначальные магнитные характеристики. Отсутствие обмотки возбуждения позволяет устройству меньше нагреваться, иметь меньший вес и размеры, а также больший КПД
        • Безопасность для оператора - отсутствие отдельного электродвигателя (электродвигатель с эксцентриком встроен в булаву, а шланг служит для защиты подводящего электрокабеля и управления положением булавы), использование безопасного уровня напряжения.
        • Тепловая защита - исключает перегрев, позволяя повысить срок службы устройства
        • Простота и удобство использования и обслуживания - вибратор подключается к преобразователю без помощи инструментов. Для начала работы достаточно просто подключиться к электропитанию. Устройство практически не требует технического обслуживания