Преимущества

Корпус из листового металла - имеет повышенную стойкость к износу и ударным нагрузкам

Класс изоляции обмотки - Н

Стойкость к нагреву до 180 градусов

Генератор с постоянными магнитами - надежен в работе, в течение длительного времени хорошо сохраняет первоначальные магнитные характеристики. Отсутствие обмотки возбуждения позволяет устройству меньше нагреваться, иметь меньший вес и размеры, а также больший КПД

Безопасность для оператора - отсутствие отдельного электродвигателя (электродвигатель с эксцентриком встроен в булаву, а шланг служит для защиты подводящего электрокабеля и управления положением булавы), использование безопасного уровня напряжения.

Тепловая защита - исключает перегрев, позволяя повысить срок службы устройства

Простота и удобство использования и обслуживания - вибратор подключается к преобразователю без помощи инструментов. Для начала работы достаточно просто подключиться к электропитанию. Устройство практически не требует технического обслуживания

Преобразователь Caiman CNW0590 однофазный, 1.5 кВа - предназначенный для подключения глубинных вибраторов для бетона серии CVT (приобретаются отдельно) меняет напряжение и частоту тока со стандартных 220В/50Гц на безопасные 42В/200Гц. Позволяет подсоединить один или два вибратора (в зависимости от диаметра булавы).