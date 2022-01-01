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Преобразователь частоты Caiman CST0490 однофазный, 1.5 кВА, пластик
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Приводы к глубинным вибраторам
    Преобразователь частоты Caiman CST0490 однофазный, 1.5 кВА, пластик
    Арт. 1130490
    Преобразователь частоты Caiman CST0490 однофазный, 1.5 кВА, пластик

      Преобразователь частоты Caiman CST0490 однофазный, 1.5 кВА, пластик

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130490

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		390х200х370
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Преобразователь частоты Caiman CST0490 однофазный, 1.5 кВА, пластик  - однофазный преобразователь частоты, предназначенный для подсоединения гибких вибраторов серии CVT (приобретаются отдельно) и изменения параметров тока с 220В/50Гц на более безопасный уровень напряжения 42В и повышения частоты до 200Гц. Прекрасно справится с профессиональными работами большого объема на стройплощадках и в частных хозяйствах при возведении несущих стен, колонн, фундаментов и других железобетонных конструкций.

        Преимущества

        • Корпус из высокопрочного пластика - гарантирует стойкость к износу и ударным нагрузкам
        • Класс изоляции обмотки - Н
        • Стойкость к нагреву до 180 градусов
        • Генератор с постоянными магнитами - надежен в работе, в течение длительного времени хорошо сохраняет первоначальные магнитные характеристики. Отсутствие обмотки возбуждения позволяет устройству меньше нагреваться, иметь меньший вес и размеры, а также больший КПД
        • Безопасность для оператора - отсутствие отдельного электродвигателя (электродвигатель с эксцентриком встроен в булаву, а шланг служит для защиты подводящего электрокабеля и управления положением булавы), использование безопасного уровня напряжения
        • Тепловая защита - исключает перегрев, позволяя повысить срок службы устройства
        • Простота и удобство использования и обслуживания - вибратор подключается к преобразователю без помощи инструментов. Для начала работы достаточно просто подключиться к электропитанию. Устройство практически не требует технического обслуживания