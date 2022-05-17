Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)

Преимущества

Три способа работы для мастерских и предприятий разного уровня



Манометр для точного контроля прикладываемого усилия

Гибкость в настройке: цилиндр можно передвигать влево-вправо на раме, траверса легко перевешивается выше или ниже

Ширина рабочей зоны - 542 мм

Защита от коррозии

Долгий срок службы

Высокий уровень безопасности

Простота эксплуатации

Гидравлический пресс T61220MFA максимальным усилием 20т. Данная модель отлично адаптирована под разные условия и потребности операторов, что делает ее очень популярной среди российских сервисов и СТО. Помимо прочности и отказоустойчивости, обеспеченных сварной рамой, протестированными узлами и возвратным механизмом пружинного типа, пользователи отмечают высокую функциональность: T61220MFA способен работать от ручного привода, ножной педали или пневматического рукава. Это позволяет разгрузить пользователя и ускорить выполнение поставленных задач, будь то запрессовка-выпрессовка подшипников, втулок и т.д., сборка и разборка, правка кузовных деталей.