Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
Арт. X10193908364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной пневмогидравлический
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Усилие, т
|20
- Гидравлический пресс T61220MFA максимальным усилием 20т. Данная модель отлично адаптирована под разные условия и потребности операторов, что делает ее очень популярной среди российских сервисов и СТО. Помимо прочности и отказоустойчивости, обеспеченных сварной рамой, протестированными узлами и возвратным механизмом пружинного типа, пользователи отмечают высокую функциональность: T61220MFA способен работать от ручного привода, ножной педали или пневматического рукава. Это позволяет разгрузить пользователя и ускорить выполнение поставленных задач, будь то запрессовка-выпрессовка подшипников, втулок и т.д., сборка и разборка, правка кузовных деталей.
Преимущества
- Три способа работы для мастерских и предприятий разного уровня
- Манометр для точного контроля прикладываемого усилия
- Гибкость в настройке: цилиндр можно передвигать влево-вправо на раме, траверса легко перевешивается выше или ниже
- Ширина рабочей зоны - 542 мм
- Защита от коррозии
- Долгий срок службы
- Высокий уровень безопасности
- Простота эксплуатации
- Три способа работы для мастерских и предприятий разного уровня