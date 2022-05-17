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Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
5.0
2
Найти аналог
Прессы
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
    Арт. X10193908364
    5.0
    2
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
    Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)
      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)

      Гидравлический пресс AE&T T61220MFA (20 т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193908364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной пневмогидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Гидравлический пресс T61220MFA максимальным усилием 20т. Данная модель отлично адаптирована под разные условия и потребности операторов, что делает ее очень популярной среди российских сервисов и СТО. Помимо прочности и отказоустойчивости, обеспеченных сварной рамой, протестированными узлами и возвратным механизмом пружинного типа, пользователи отмечают высокую функциональность: T61220MFA способен работать от ручного привода, ножной педали или пневматического рукава. Это позволяет разгрузить пользователя и ускорить выполнение поставленных задач, будь то запрессовка-выпрессовка подшипников, втулок и т.д., сборка и разборка, правка кузовных деталей.

        Преимущества

        • Три способа работы для мастерских и предприятий разного уровня
        • Манометр для точного контроля прикладываемого усилия
        • Гибкость в настройке: цилиндр можно передвигать влево-вправо на раме, траверса легко перевешивается выше или ниже
        • Ширина рабочей зоны - 542 мм
        • Защита от коррозии
        • Долгий срок службы
        • Высокий уровень безопасности
        • Простота эксплуатации