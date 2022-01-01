Пресс гидравлический напольный модульный Ombra, 12 т., OHT612M

Преимущества

Прочная рама

Антикоррозийное покрытие

Легкость в управлении

Не требует частого обслуживания

Возможность регулировки по высоте

Пресс гидравлический напольный модульный Ombra OHT612M - служит для установки и съема деталей автомобиля и прочей крупной техники, а так же для аккуратной правки и гибки заготовок. Силовым элементом конструкции является гидравлический бутылочный домкрат, который позволяет развивать усилие 12 тонн. Минимальное рабочее пространство составляет 0 мм.