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Пресс гидравлический напольный модульный Ombra, 12 т., OHT612M
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Прессы
    Пресс гидравлический напольный модульный Ombra, 12 т., OHT612M
    Арт. ombratools_2641
    Пресс гидравлический напольный модульный Ombra, 12 т., OHT612M

      Пресс гидравлический напольный модульный Ombra, 12 т., OHT612M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2641

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс гидравлический напольный модульный Ombra OHT612M - служит для установки и съема деталей автомобиля и прочей крупной техники, а так же для аккуратной правки и гибки заготовок. Силовым элементом конструкции является гидравлический бутылочный домкрат, который позволяет развивать усилие 12 тонн. Минимальное рабочее пространство составляет 0 мм.

        Преимущества

        • Прочная рама
        • Антикоррозийное покрытие
        • Легкость в управлении
        • Не требует частого обслуживания
        • Возможность регулировки по высоте