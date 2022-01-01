Пресс гидравлический напольный модульный Ombra, 12 т., OHT612M
Арт. ombratools_2641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|12
- Пресс гидравлический напольный модульный Ombra OHT612M - служит для установки и съема деталей автомобиля и прочей крупной техники, а так же для аккуратной правки и гибки заготовок. Силовым элементом конструкции является гидравлический бутылочный домкрат, который позволяет развивать усилие 12 тонн. Минимальное рабочее пространство составляет 0 мм.
Преимущества
- Прочная рама
- Антикоррозийное покрытие
- Легкость в управлении
- Не требует частого обслуживания
- Возможность регулировки по высоте