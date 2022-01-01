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Пресс гидравлический напольный Ombra, 20 т., OHT620M
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Прессы
    Пресс гидравлический напольный Ombra, 20 т., OHT620M
    Арт. ombratools_2642
    Пресс гидравлический напольный Ombra, 20 т., OHT620M

      Пресс гидравлический напольный Ombra, 20 т., OHT620M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2642

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Напольный гидравлический пресс Ombra OHT620M - широко применяется профессионалами в центрах обслуживания автомобильного транспорта, в частных мастерских и др. Оборудование обладает высокопрочным корпусом со специальным покрытием, выполненном по технологии Triple Coating, что защищает его от различных химических и механических воздействий. Управление прессом производится оператором вручную с помощью специальной рукоятки, которая приводит в действие надежный гидропривод, способный развивать усилие прижима до 20 т.

        Преимущества

        • Исполнительное устройство - можно использовать отдельно от рамы в качестве оборудования для подъема и перемещения различных деталей
        • Выполнено из высококачественного материала
        • Специальное покрытие обеспечивает гладкую поверхность оборудования и облегчает удаление загрязнений после работы
        • Устойчивость на поверхности
        • Жесткая рамная конструкция
        • Легкость в управлении
        • Регулировка по высоте
        • Простота сборки
        • Визуальный контроль за рабочим давлением в устройстве
        • Долгий срок эксплуатации