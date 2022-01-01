Пресс гидравлический напольный Ombra, 20 т., OHT620M
Арт. ombratools_2642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|20
Напольный гидравлический пресс Ombra OHT620M - широко применяется профессионалами в центрах обслуживания автомобильного транспорта, в частных мастерских и др. Оборудование обладает высокопрочным корпусом со специальным покрытием, выполненном по технологии Triple Coating, что защищает его от различных химических и механических воздействий. Управление прессом производится оператором вручную с помощью специальной рукоятки, которая приводит в действие надежный гидропривод, способный развивать усилие прижима до 20 т.
Преимущества
- Исполнительное устройство - можно использовать отдельно от рамы в качестве оборудования для подъема и перемещения различных деталей
- Выполнено из высококачественного материала
- Специальное покрытие обеспечивает гладкую поверхность оборудования и облегчает удаление загрязнений после работы
- Устойчивость на поверхности
- Жесткая рамная конструкция
- Легкость в управлении
- Регулировка по высоте
- Простота сборки
- Визуальный контроль за рабочим давлением в устройстве
- Долгий срок эксплуатации