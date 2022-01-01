Пресс гидравлический напольный Ombra, 20 т., OHT620M

Напольный гидравлический пресс Ombra OHT620M - широко применяется профессионалами в центрах обслуживания автомобильного транспорта, в частных мастерских и др. Оборудование обладает высокопрочным корпусом со специальным покрытием, выполненном по технологии Triple Coating, что защищает его от различных химических и механических воздействий. Управление прессом производится оператором вручную с помощью специальной рукоятки, которая приводит в действие надежный гидропривод, способный развивать усилие прижима до 20 т.



Преимущества