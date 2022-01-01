Пресс гидравлический напольный Ombra, 30 т., OHT 630M
Арт. ombratools_6459
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|30
Напольный гидравлический пресс Ombra OHT630M - обладает самым высоким прижимным усилием в своей серии - 30 т. Устройство устанавливают в автосервисах, в частных мастерских, на станциях технического обслуживания, а также небольших производствах и цехах для качественного выполнения работ по ремонту и сборке различных металлических деталей и оборудования. Станина имеет жесткую рамную конструкцию и широкие прочные опоры, что обеспечивает прессу устойчивость на поверхности. Рукоятка гидравлического насоса имеет широкую поверхность хвата и позволяет оператору работать без особых усилий в течение продолжительного времени.
Преимущества
- Исполнительное устройство - можно использовать отдельно от рамы в качестве оборудования для подъема и перемещения различных деталей
- Выполнено из высококачественного материала
- Специальное покрытие обеспечивает гладкую поверхность оборудования и облегчает удаление загрязнений после работы
- Технология отделки Triple Coating гарантирует защиту от химических и механических воздействий
- Легкость в управлении
- Регулировка по высоте
- Простота сборки
- Визуальный контроль за рабочим давлением в устройстве
- Долгий срок эксплуатации