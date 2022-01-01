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Пресс гидравлический напольный Ombra, 30 т., OHT 630M
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Прессы
    Пресс гидравлический напольный Ombra, 30 т., OHT 630M
    Арт. ombratools_6459
    Пресс гидравлический напольный Ombra, 30 т., OHT 630M

      Пресс гидравлический напольный Ombra, 30 т., OHT 630M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_6459

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Напольный гидравлический пресс Ombra OHT630M - обладает самым высоким прижимным усилием в своей серии - 30 т. Устройство устанавливают в автосервисах, в частных мастерских, на станциях технического обслуживания, а также небольших производствах и цехах для качественного выполнения работ по ремонту и сборке различных металлических деталей и оборудования. Станина имеет жесткую рамную конструкцию и широкие прочные опоры, что обеспечивает прессу устойчивость на поверхности. Рукоятка гидравлического насоса имеет широкую поверхность хвата и позволяет оператору работать без особых усилий в течение продолжительного времени.

        Преимущества

        • Исполнительное устройство - можно использовать отдельно от рамы в качестве оборудования для подъема и перемещения различных деталей
        • Выполнено из высококачественного материала
        • Специальное покрытие обеспечивает гладкую поверхность оборудования и облегчает удаление загрязнений после работы
        • Технология отделки Triple Coating гарантирует защиту от химических и механических воздействий
        • Легкость в управлении
        • Регулировка по высоте
        • Простота сборки
        • Визуальный контроль за рабочим давлением в устройстве
        • Долгий срок эксплуатации