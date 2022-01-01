Пресс гидравлический напольный Ombra, 30 т., OHT 630M

Напольный гидравлический пресс Ombra OHT630M - обладает самым высоким прижимным усилием в своей серии - 30 т. Устройство устанавливают в автосервисах, в частных мастерских, на станциях технического обслуживания, а также небольших производствах и цехах для качественного выполнения работ по ремонту и сборке различных металлических деталей и оборудования. Станина имеет жесткую рамную конструкцию и широкие прочные опоры, что обеспечивает прессу устойчивость на поверхности. Рукоятка гидравлического насоса имеет широкую поверхность хвата и позволяет оператору работать без особых усилий в течение продолжительного времени.



Преимущества