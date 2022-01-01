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Пресс гидравлический Stalex HPB-790
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    Пресс гидравлический Stalex HPB-790
    Арт. stalex_14137
    Пресс гидравлический Stalex HPB-790

      Пресс гидравлический Stalex HPB-790

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_14137

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический пресс Stalex HPB-790 предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Рабочий стол можно перемещать вертикально, что значительно увеличивает рабочую высоту оборудования и облегчает работу. Подъем может происходит с помощью цепи через главный цилиндр. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Удобное управление станком позволяет изменять длину хода поршня цилиндра. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном.

        Преимущества

        • Стальная надежная конструкция
        • Надежная и высокоточная гидравлическая система
        • Контроль давления по манометру
        • Удобное управление станком
        • Рабочий стол перемещается вверх и вниз