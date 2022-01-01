Пресс гидравлический Stalex HPB-790
Арт. stalex_14137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|50
- Гидравлический пресс Stalex HPB-790 предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Рабочий стол можно перемещать вертикально, что значительно увеличивает рабочую высоту оборудования и облегчает работу. Подъем может происходит с помощью цепи через главный цилиндр. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Удобное управление станком позволяет изменять длину хода поршня цилиндра. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном.
Преимущества
- Стальная надежная конструкция
- Надежная и высокоточная гидравлическая система
- Контроль давления по манометру
- Удобное управление станком
- Рабочий стол перемещается вверх и вниз