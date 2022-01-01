Пресс гидравлический Stalex HPB-790

Преимущества

Стальная надежная конструкция

Надежная и высокоточная гидравлическая система

Контроль давления по манометру

Удобное управление станком

Рабочий стол перемещается вверх и вниз

Гидравлический пресс Stalex HPB-790 предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Рабочий стол можно перемещать вертикально, что значительно увеличивает рабочую высоту оборудования и облегчает работу. Подъем может происходит с помощью цепи через главный цилиндр. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Удобное управление станком позволяет изменять длину хода поршня цилиндра. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном.