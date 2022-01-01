Пресс реечный Stalex AP-1
Арт. stalex_4126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|механический
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Усилие, т
|1
- Пресс реечный Stalex AP-1 - используется в ремонтных и производственных целях. Благодаря высококачественным зубьям, пресс позволяет выпрессовывать подшипники, втулки и различные другие детали небольшой высоты. Усиленная Т-образная конструкция из плотного металла не деформируется в процессе работы. Усилие с рукоятки на шток передается с помощью зубчатой шестерни. Рычаг перемещается внутри оси вращения, увеличивая или уменьшая плечо. Это позволяет развивать усилие на выходе до 1 тонны