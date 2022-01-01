Пресс реечный Stalex AP-1 - используется в ремонтных и производственных целях. Благодаря высококачественным зубьям, пресс позволяет выпрессовывать подшипники, втулки и различные другие детали небольшой высоты. Усиленная Т-образная конструкция из плотного металла не деформируется в процессе работы. Усилие с рукоятки на шток передается с помощью зубчатой шестерни. Рычаг перемещается внутри оси вращения, увеличивая или уменьшая плечо. Это позволяет развивать усилие на выходе до 1 тонны