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Пресс реечный Stalex AP-1
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    Пресс реечный Stalex AP-1
    Арт. stalex_4126
    Пресс реечный Stalex AP-1

      Пресс реечный Stalex AP-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_4126

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		механический
      Усилие, т
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс реечный Stalex AP-1 - используется в ремонтных и производственных целях. Благодаря высококачественным зубьям, пресс позволяет выпрессовывать подшипники, втулки и различные другие детали небольшой высоты. Усиленная Т-образная конструкция из плотного металла не деформируется в процессе работы. Усилие с рукоятки на шток передается с помощью зубчатой шестерни. Рычаг перемещается внутри оси вращения, увеличивая или уменьшая плечо. Это позволяет развивать усилие на выходе до 1 тонны