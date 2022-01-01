Пресс реечный Stalex AP-3
Арт. stalex_3964
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|механический
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Усилие, т
|3
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Макс. подъем станины, мм
|285
- Пресс реечный Stalex AP-3 - находит применение в ремонтных сервисах и в производстве. Прочные зубья из качественной стали позволяют работать с подшипниками и втулками небольшой высоты. Т-образная конструкция выдерживает значительное давление и не деформируется. Подвижная рукоятка перемещается, что позволяет увеличить плечо до 440 мм.
Преимущества
- Ровная поверхность стола гарантирует перпендикулярность углов
- Точно отфрезерованные зубья для точной работы
- Для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок и других деталей
- Для всех видов ремонтных и производственных работ