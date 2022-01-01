Преимущества

Ровная поверхность стола гарантирует перпендикулярность углов

Точно отфрезерованные зубья для точной работы

Для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок и других деталей

Для всех видов ремонтных и производственных работ

Пресс реечный Stalex AP-3 - находит применение в ремонтных сервисах и в производстве. Прочные зубья из качественной стали позволяют работать с подшипниками и втулками небольшой высоты. Т-образная конструкция выдерживает значительное давление и не деформируется. Подвижная рукоятка перемещается, что позволяет увеличить плечо до 440 мм.