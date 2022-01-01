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Пресс реечный Stalex AP-3
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    Пресс реечный Stalex AP-3
    Арт. stalex_3964
    Пресс реечный Stalex AP-3
    Пресс реечный Stalex AP-3
    Пресс реечный Stalex AP-3
    Пресс реечный Stalex AP-3
      Пресс реечный Stalex AP-3
      Пресс реечный Stalex AP-3
      Пресс реечный Stalex AP-3
      Пресс реечный Stalex AP-3

      Пресс реечный Stalex AP-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_3964

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		механический
      Усилие, т
      		3
      Макс. подъем станины, мм
      		285
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс реечный Stalex AP-3 - находит применение в ремонтных сервисах и в производстве. Прочные зубья из качественной стали позволяют работать с подшипниками и втулками небольшой высоты. Т-образная конструкция выдерживает значительное давление и не деформируется. Подвижная рукоятка перемещается, что позволяет увеличить плечо до 440 мм.

        Преимущества

        • Ровная поверхность стола гарантирует перпендикулярность углов
        • Точно отфрезерованные зубья для точной работы
        • Для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок и других деталей
        • Для всех видов ремонтных и производственных работ