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Пресс реечный Stalex RAP-2
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Прессы
    Пресс реечный Stalex RAP-2
    Арт. stalex_11128
    Пресс реечный Stalex RAP-2

      Пресс реечный Stalex RAP-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11128

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		механический
      Усилие, т
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс реечный Stalex RAP-2 - используется в ремонтных и производственных целях. Благодаря высококачественным зубьям, пресс позволяет впрессовывать подшипники, втулки и различные другие детали небольшой высоты. Усиленная Т-образная конструкция из плотного металла не деформируется в процессе работы. Усилие с рукоятки на шток передается с помощью зубчатой шестерни. Модель оснащена маховиком вращения, отвечающего за быстрое вертикальное перемещение штока. С другой стороны станка размещён рычаг с храповым механизмом, который преобразует вращательное движение в однонаправленное прерывистое движение – для чёткой и надежной запрессовки\выпрессовки деталей и узлов.

        Преимущества

        • Размещён рычаг с храповым механизмом, для чёткой и надежной запрессовки
        • Ровная поверхность стола гарантирует перпендикулярность углов
        • Точно отфрезерованные зубья для точной работы
        • Для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок и других деталей
        • Для всех видов ремонтных и производственных работ