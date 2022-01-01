Пресс реечный Stalex RAP-2
Арт. stalex_11128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|механический
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Усилие, т
|2
- Пресс реечный Stalex RAP-2 - используется в ремонтных и производственных целях. Благодаря высококачественным зубьям, пресс позволяет впрессовывать подшипники, втулки и различные другие детали небольшой высоты. Усиленная Т-образная конструкция из плотного металла не деформируется в процессе работы. Усилие с рукоятки на шток передается с помощью зубчатой шестерни. Модель оснащена маховиком вращения, отвечающего за быстрое вертикальное перемещение штока. С другой стороны станка размещён рычаг с храповым механизмом, который преобразует вращательное движение в однонаправленное прерывистое движение – для чёткой и надежной запрессовки\выпрессовки деталей и узлов.
Преимущества
- Размещён рычаг с храповым механизмом, для чёткой и надежной запрессовки
- Ровная поверхность стола гарантирует перпендикулярность углов
- Точно отфрезерованные зубья для точной работы
- Для запрессовки и выпрессовки подшипников, втулок и других деталей
- Для всех видов ремонтных и производственных работ