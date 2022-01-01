Пресс T61204 AE&T 4т
Арт. aet_189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|4
Пресс T61204 AE&T 4т - предназначен для работы с жестко-посаженными соединениями (втулки, подшипники). С помощью этого станка можно как запрессовывать деталь в посадочное место, так и выполнять обратную операцию - выпрессовку. Максимальное усилие - 4 тонны. Благодаря малым габаритам пресс станет идеальным дополнением в мастерскую или гараж малых размеров. Гидронасос имеет гибкий шланг, что позволяет выполнять работу в любом удобном месте.
Преимущества
- Малые габариты
- Не требует внешнего источника питания
- Легкость в управлении
- Жесткость и прочность конструкции
- Удобство размещения
- Высокая износоустойчивость