Пресс T61204 AE&T 4т - предназначен для работы с жестко-посаженными соединениями (втулки, подшипники). С помощью этого станка можно как запрессовывать деталь в посадочное место, так и выполнять обратную операцию - выпрессовку. Максимальное усилие - 4 тонны. Благодаря малым габаритам пресс станет идеальным дополнением в мастерскую или гараж малых размеров. Гидронасос имеет гибкий шланг, что позволяет выполнять работу в любом удобном месте.



Преимущества