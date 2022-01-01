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Пресс T61204 AE&T 4т
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Прессы
    Пресс T61204 AE&T 4т
    Арт. aet_189
    Пресс T61204 AE&T 4т

      Пресс T61204 AE&T 4т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_189

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пресс T61204 AE&T 4т - предназначен для работы с жестко-посаженными соединениями (втулки, подшипники). С помощью этого станка можно как запрессовывать деталь в посадочное место, так и выполнять обратную операцию - выпрессовку. Максимальное усилие - 4 тонны. Благодаря малым габаритам пресс станет идеальным дополнением в мастерскую или гараж малых размеров. Гидронасос имеет гибкий шланг, что позволяет выполнять работу в любом удобном месте.

        Преимущества

        • Малые габариты
        • Не требует внешнего источника питания
        • Легкость в управлении
        • Жесткость и прочность конструкции
        • Удобство размещения
        • Высокая износоустойчивость