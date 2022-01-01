Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом

Преимущества

Усиленная конструкция

Повышенная точность позиционирования

Возможность регулировки рабочего стола

Защита от коррозии

Долгий срок службы

Высокий уровень безопасности

Простота эксплуатации

Пресс с ручным и пневмоприводом 100 т AE&T T612100A предназначается для решения широкого спектра задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Регулируемый рабочий стол позволяет выполнять операции с крупногабаритными заготовками. Металлические опоры обеспечивают отличную устойчивость конструкции на поверхности.