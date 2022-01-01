Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
Арт. aet_1848
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|ручной пневмогидравлический
|
Усилие, т
|100
- Пресс с ручным и пневмоприводом 100 т AE&T T612100A предназначается для решения широкого спектра задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Регулируемый рабочий стол позволяет выполнять операции с крупногабаритными заготовками. Металлические опоры обеспечивают отличную устойчивость конструкции на поверхности.
Преимущества
- Усиленная конструкция
- Повышенная точность позиционирования
- Возможность регулировки рабочего стола
- Защита от коррозии
- Долгий срок службы
- Высокий уровень безопасности
- Простота эксплуатации