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Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
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Прессы
    Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
    Арт. aet_1848
    Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
    Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
    Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
      Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
      Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом
      Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом

      Пресс T612100A AE&T 100т с ручным и пневмоприводом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_1848

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной пневмогидравлический
      Усилие, т
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс с ручным и пневмоприводом 100 т AE&T T612100A предназначается для решения широкого спектра задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Регулируемый рабочий стол позволяет выполнять операции с крупногабаритными заготовками. Металлические опоры обеспечивают отличную устойчивость конструкции на поверхности.

        Преимущества 

        • Усиленная конструкция
        • Повышенная точность позиционирования
        • Возможность регулировки рабочего стола
        • Защита от коррозии
        • Долгий срок службы
        • Высокий уровень безопасности
        • Простота эксплуатации