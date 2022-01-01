Пресс Т61210M AE&T 10т
Арт. aet_340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|10
Пресс AE&T Т61210М применяется для ремонта и монтажа автомобильных элементов. Модель устанавливается на стол или верстак и закрепляется анкерными болтами. Гидропривод обеспечивает значительное усилие прижима с минимальной затратой физических сил оператора. Допускается перемещение цилиндра по раме на 140 мм влево или вправо относительно центра, что расширяет возможности применения пресса. Ход штока составляет 180 мм.
Преимущества
- Устойчивая конструкция
- Визуальный контроль давления с помощью манометра
- Антикоррозийное покрытие
- Высокая производительность