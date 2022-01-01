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Пресс Т61210M AE&T 10т
Найти аналог
Прессы
    Пресс Т61210M AE&T 10т
    Арт. aet_340
    Пресс Т61210M AE&T 10т
    Пресс Т61210M AE&T 10т
      Пресс Т61210M AE&T 10т
      Пресс Т61210M AE&T 10т

      Пресс Т61210M AE&T 10т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_340

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пресс AE&T Т61210М применяется для ремонта и монтажа автомобильных элементов. Модель устанавливается на стол или верстак и закрепляется анкерными болтами. Гидропривод обеспечивает значительное усилие прижима с минимальной затратой физических сил оператора. Допускается перемещение цилиндра по раме на 140 мм влево или вправо относительно центра, что расширяет возможности применения пресса. Ход штока составляет 180 мм.

        Преимущества

        • Устойчивая конструкция
        • Визуальный контроль давления с помощью манометра
        • Антикоррозийное покрытие
        • Высокая производительность