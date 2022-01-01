Пресс Т61210M AE&T 10т

Пресс AE&T Т61210М применяется для ремонта и монтажа автомобильных элементов. Модель устанавливается на стол или верстак и закрепляется анкерными болтами. Гидропривод обеспечивает значительное усилие прижима с минимальной затратой физических сил оператора. Допускается перемещение цилиндра по раме на 140 мм влево или вправо относительно центра, что расширяет возможности применения пресса. Ход штока составляет 180 мм.



Преимущества