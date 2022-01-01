Пресс Т61212 AE&T 12т

Преимущества

Малые габариты

Не требует внешнего источника питания

Легкость в управлении

Жесткость и прочность конструкции

Удобство размещения

Высокая износоустойчивость

Пресс AE&T 12т T61212 - мощная установка с минимальными габаритами. Не требует внешнего источника питания, имеет ручной привод, что делает устройство мобильным и экономичным. Вся конструкция выполнена из прочного метала, что значительно увеличивает безопасность в работе и срок службы. Применяется в автомастерских и транспортных предприятиях для проведения ремонтных работ.