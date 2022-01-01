Пресс Т61212 AE&T 12т
Арт. aet_2052
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|ручной гидравлический
|
Усилие, т
|12
- Пресс AE&T 12т T61212 - мощная установка с минимальными габаритами. Не требует внешнего источника питания, имеет ручной привод, что делает устройство мобильным и экономичным. Вся конструкция выполнена из прочного метала, что значительно увеличивает безопасность в работе и срок службы. Применяется в автомастерских и транспортных предприятиях для проведения ремонтных работ.
Преимущества
- Малые габариты
- Не требует внешнего источника питания
- Легкость в управлении
- Жесткость и прочность конструкции
- Удобство размещения
- Высокая износоустойчивость