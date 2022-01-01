Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью
Арт. aet_342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|12
Пресс с ножной педалью AE&T Т61212F обеспечивает усилие прижима 12 тонн. Модель находит применение на станциях технического обслуживания, в автомастерских, крупных автопарках. Модель не нуждается во внешнем источнике питания, что позволяет использовать ее в том числе и на обесточенных площадках. Прочная металлическая рама обеспечивает долгий срок службы агрегата.
Преимущества
- Устойчивая конструкция
- Визуальный контроль давления с помощью манометра
- Удобная напольная установка
- Высокая производительность