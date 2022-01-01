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Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью
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Прессы
    Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью
    Арт. aet_342
    Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью
    Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью
      Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью
      Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью

      Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_342

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пресс с ножной педалью AE&T Т61212F обеспечивает усилие прижима 12 тонн. Модель находит применение на станциях технического обслуживания, в автомастерских, крупных автопарках. Модель не нуждается во внешнем источнике питания, что позволяет использовать ее в том числе и на обесточенных площадках. Прочная металлическая рама обеспечивает долгий срок службы агрегата. 

        Преимущества 

        • Устойчивая конструкция
        • Визуальный контроль давления с помощью манометра
        • Удобная напольная установка
        • Высокая производительность