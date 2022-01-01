Пресс T61212F AE&T 12т с ножной педалью

Пресс с ножной педалью AE&T Т61212F обеспечивает усилие прижима 12 тонн. Модель находит применение на станциях технического обслуживания, в автомастерских, крупных автопарках. Модель не нуждается во внешнем источнике питания, что позволяет использовать ее в том числе и на обесточенных площадках. Прочная металлическая рама обеспечивает долгий срок службы агрегата.



Преимущества