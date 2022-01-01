Пресс T61212M AE&T 12т

Пресс AE&T Т61212М представляет собой простой и эффективный механизм для ремонта автоэлементов в условиях мастерской, станции технического обслуживания или транспортного парка. Конструкция модели позволяет смещать рабочий цилиндр на 190 мм как влево, так и вправо относительно центра вдоль рамы. Ход штока равняется 180 мм. Стол имеет ширину 510 мм.



Преимущества