Пресс T61212M AE&T 12т
Арт. aet_341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|12
Пресс AE&T Т61212М представляет собой простой и эффективный механизм для ремонта автоэлементов в условиях мастерской, станции технического обслуживания или транспортного парка. Конструкция модели позволяет смещать рабочий цилиндр на 190 мм как влево, так и вправо относительно центра вдоль рамы. Ход штока равняется 180 мм. Стол имеет ширину 510 мм.
Преимущества
- Устойчивая конструкция
- Визуальный контроль давления с помощью манометра
- Удобная напольная установка
- Высокая производительность