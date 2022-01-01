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Пресс T61212M AE&T 12т
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Прессы
    Пресс T61212M AE&T 12т
    Арт. aet_341
    Пресс T61212M AE&T 12т
    Пресс T61212M AE&T 12т
      Пресс T61212M AE&T 12т
      Пресс T61212M AE&T 12т

      Пресс T61212M AE&T 12т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_341

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пресс AE&T Т61212М представляет собой простой и эффективный механизм для ремонта автоэлементов в условиях мастерской, станции технического обслуживания или транспортного парка. Конструкция модели позволяет смещать рабочий цилиндр на 190 мм как влево, так и вправо относительно центра вдоль рамы. Ход штока равняется 180 мм. Стол имеет ширину 510 мм.

        Преимущества

        • Устойчивая конструкция
        • Визуальный контроль давления с помощью манометра
        • Удобная напольная установка
        • Высокая производительность