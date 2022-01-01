Пресс T61212В AE&T 12т
Арт. aet_191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|12
Гидравлический пресс AE&T T61212В рассчитан на напольную установку. Отличные массогабаритные показатели и относительно большое развиваемое усилие дают возможность задействовать этот агрегат на автотранспортных предприятиях всех типов. При использовании устройства исполнителю не требуется прикладывать много сил. С помощью оборудования можно выполнять множество специализированных операций (запрессовку, сборку, разборку). Эта модель спроектирована и изготовлена для интенсивной эксплуатации и может быть успешно использована на российских автопредприятиях.
Преимущества
- Универсальность конструкции
- Оптимальные технические характеристики
- Небольшая масса при компактных габаритах
- Технологичность и функциональность
- Повышенное развиваемое усилие
- Подвижность стола и возможность перемещения домкрата
- Простота технического обслуживания
- Продолжительный срок безремонтной эксплуатации
- Выгодная цена