Пресс T61212В AE&T 12т

Гидравлический пресс AE&T T61212В рассчитан на напольную установку. Отличные массогабаритные показатели и относительно большое развиваемое усилие дают возможность задействовать этот агрегат на автотранспортных предприятиях всех типов. При использовании устройства исполнителю не требуется прикладывать много сил. С помощью оборудования можно выполнять множество специализированных операций (запрессовку, сборку, разборку). Эта модель спроектирована и изготовлена для интенсивной эксплуатации и может быть успешно использована на российских автопредприятиях.

Преимущества