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Пресс T61212В AE&T 12т
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Прессы
    Пресс T61212В AE&T 12т
    Арт. aet_191
    Пресс T61212В AE&T 12т
    Пресс T61212В AE&T 12т
    Пресс T61212В AE&T 12т
      Пресс T61212В AE&T 12т
      Пресс T61212В AE&T 12т
      Пресс T61212В AE&T 12т

      Пресс T61212В AE&T 12т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_191

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гидравлический пресс AE&T T61212В рассчитан на напольную установку. Отличные массогабаритные показатели и относительно большое развиваемое усилие дают возможность задействовать этот агрегат на автотранспортных предприятиях всех типов. При использовании устройства исполнителю не требуется прикладывать много сил. С помощью оборудования можно выполнять множество специализированных операций (запрессовку, сборку, разборку). Эта модель спроектирована и изготовлена для интенсивной эксплуатации и может быть успешно использована на российских автопредприятиях.

        Преимущества

        • Универсальность конструкции
        • Оптимальные технические характеристики
        • Небольшая масса при компактных габаритах
        • Технологичность и функциональность
        • Повышенное развиваемое усилие
        • Подвижность стола и возможность перемещения домкрата
        • Простота технического обслуживания
        • Продолжительный срок безремонтной эксплуатации
        • Выгодная цена