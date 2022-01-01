Пресс Т61220 AE&T 20т
Арт. aet_2053
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|ручной гидравлический
|
Усилие, т
|20
- Пресс AE&T 20т T61220 служит для проведения ремонтных работ деталей с жесткопосаженными соединениями. Используется на станциях технического обслуживания разного рода. Благодаря малым габаритам возможно устанавливать в любом удобном месте. Работа осуществляется посредством усилия оператора, что делает устройство практичным и экономичным.
Преимущества
- Малые габариты
- Не требует внешнего источника питания
- Легкость в управлении
- Жесткость и прочность конструкции
- Удобство размещения
- Высокая износоустойчивость