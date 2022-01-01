Пресс Т61220 AE&T 20т

Преимущества

Малые габариты

Не требует внешнего источника питания

Легкость в управлении

Жесткость и прочность конструкции

Удобство размещения

Высокая износоустойчивость

Пресс AE&T 20т T61220 служит для проведения ремонтных работ деталей с жесткопосаженными соединениями. Используется на станциях технического обслуживания разного рода. Благодаря малым габаритам возможно устанавливать в любом удобном месте. Работа осуществляется посредством усилия оператора, что делает устройство практичным и экономичным.