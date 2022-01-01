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Пресс Т61220 AE&T 20т
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Прессы
    Пресс Т61220 AE&T 20т
    Арт. aet_2053
    Пресс Т61220 AE&T 20т
    Пресс Т61220 AE&T 20т
      Пресс Т61220 AE&T 20т
      Пресс Т61220 AE&T 20т

      Пресс Т61220 AE&T 20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_2053

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс AE&T 20т T61220 служит для проведения ремонтных работ деталей с жесткопосаженными соединениями. Используется на станциях технического обслуживания разного рода. Благодаря малым габаритам возможно устанавливать в любом удобном месте. Работа осуществляется посредством усилия оператора, что делает устройство практичным и экономичным.

        Преимущества 

        • Малые габариты
        • Не требует внешнего источника питания
        • Легкость в управлении
        • Жесткость и прочность конструкции
        • Удобство размещения
        • Высокая износоустойчивость