Пресс Т61220M AE&T 20т

Преимущества

Устойчивая конструкция

Визуальный контроль давления с помощью манометра

Удобная напольная установка

Высокая производительность

Пресс AE&T 20т T61220M представляет собой простую и качественную модель для ремонта и монтажа различных деталей автомобиля. Конструкция позволяет перемещать цилиндр по оси рамы на 240 мм относительно центра. Стальная рама отличается устойчивостью к повреждениям и нагрузкам. Приспособление работает с ходом штока 185 мм. Широкий стол дает возможность размещать габаритные детали.