Пресс Т61220M AE&T 20т
Арт. aet_343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|20
- Пресс AE&T 20т T61220M представляет собой простую и качественную модель для ремонта и монтажа различных деталей автомобиля. Конструкция позволяет перемещать цилиндр по оси рамы на 240 мм относительно центра. Стальная рама отличается устойчивостью к повреждениям и нагрузкам. Приспособление работает с ходом штока 185 мм. Широкий стол дает возможность размещать габаритные детали.
Преимущества
- Устойчивая конструкция
- Визуальный контроль давления с помощью манометра
- Удобная напольная установка
- Высокая производительность