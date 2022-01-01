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Пресс Т61220M AE&T 20т
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Прессы
    Пресс Т61220M AE&T 20т
    Арт. aet_343
    Пресс Т61220M AE&T 20т
    Пресс Т61220M AE&T 20т
      Пресс Т61220M AE&T 20т
      Пресс Т61220M AE&T 20т

      Пресс Т61220M AE&T 20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_343

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс AE&T 20т T61220M представляет собой простую и качественную модель для ремонта и монтажа различных деталей автомобиля. Конструкция позволяет перемещать цилиндр по оси рамы на 240 мм относительно центра. Стальная рама отличается устойчивостью к повреждениям и нагрузкам. Приспособление работает с ходом штока 185 мм. Широкий стол дает возможность размещать габаритные детали.

        Преимущества 

        • Устойчивая конструкция
        • Визуальный контроль давления с помощью манометра
        • Удобная напольная установка
        • Высокая производительность 