Пресс T61220В AE&T 20т

Гидравлический пресс 20 тонн AE&T T61220B дает автосервисам возможность успешно и в сжатые сроки осуществлять широкий ряд ремонтных операций, в том числе монтаж и демонтаж, запрессовку и выпрессовку разного рода автомобильных деталей. Компактные размеры позволяют использовать этот агрегат даже в небольших помещениях. Ярким свидетельством высокого качества устройства является его широкое применение на отечественных автотранспортных предприятиях.

Преимущества