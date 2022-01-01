Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пресс T61220В AE&T 20т
Найти аналог
Прессы
    Пресс T61220В AE&T 20т
    Арт. aet_192
    Пресс T61220В AE&T 20т
    Пресс T61220В AE&T 20т
      Пресс T61220В AE&T 20т
      Пресс T61220В AE&T 20т

      Пресс T61220В AE&T 20т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_192

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гидравлический пресс 20 тонн AE&T T61220B дает автосервисам возможность успешно и в сжатые сроки осуществлять широкий ряд ремонтных операций, в том числе монтаж и демонтаж, запрессовку и выпрессовку разного рода автомобильных деталей. Компактные размеры позволяют использовать этот агрегат даже в небольших помещениях. Ярким свидетельством высокого качества устройства является его широкое применение на отечественных автотранспортных предприятиях. 

        Преимущества

        • Эффективность и простота эксплуатации
        • Возможность выполнения широкого ряда операций
        • Качественная сборка
        • Хорошие массогабаритные показатели
        • Безопасность применения
        • Неприхотливость
        • Значительный срок службы
        • Доступная цена