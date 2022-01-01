Пресс T61220В AE&T 20т
Арт. aet_192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|20
Гидравлический пресс 20 тонн AE&T T61220B дает автосервисам возможность успешно и в сжатые сроки осуществлять широкий ряд ремонтных операций, в том числе монтаж и демонтаж, запрессовку и выпрессовку разного рода автомобильных деталей. Компактные размеры позволяют использовать этот агрегат даже в небольших помещениях. Ярким свидетельством высокого качества устройства является его широкое применение на отечественных автотранспортных предприятиях.
Преимущества
- Эффективность и простота эксплуатации
- Возможность выполнения широкого ряда операций
- Качественная сборка
- Хорошие массогабаритные показатели
- Безопасность применения
- Неприхотливость
- Значительный срок службы
- Доступная цена