Пресс T61230 AE&T 30т

Гидравлический пресс AE&T T61230 рассчитан на напольную установку и способен длительное время (24 часа) поддерживать на штоке заданное давление. Использование этого агрегата дает возможность выполнять целый ряд технологических операций, включая запрессовку-выпрессовку, калибровку, прошивку, листовую штамповку (без глубокой вытяжки), правку. Значительно упрощается решение производственных задач благодаря возможности свободного перемещения как стола, так и домкрата в направляющих рамках. Оборудование адаптировано для российских условий и пользуется популярностью у отечественных автотранспортных предприятий.

Преимущества