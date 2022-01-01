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Пресс T61230 AE&T 30т
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Прессы
    Пресс T61230 AE&T 30т
    Арт. aet_188
    Пресс T61230 AE&T 30т

      Пресс T61230 AE&T 30т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_188

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гидравлический пресс AE&T T61230 рассчитан на напольную установку и способен длительное время (24 часа) поддерживать на штоке заданное давление. Использование этого агрегата дает возможность выполнять целый ряд технологических операций, включая запрессовку-выпрессовку, калибровку, прошивку, листовую штамповку (без глубокой вытяжки), правку. Значительно упрощается решение производственных задач благодаря возможности свободного перемещения как стола, так и домкрата в направляющих рамках. Оборудование адаптировано для российских условий и пользуется популярностью у отечественных автотранспортных предприятий.

        Преимущества

        • Универсальная и долговечная конструкция
        • Качественная сборка
        • Великолепные эксплуатационно-технические характеристики
        • Компактность и малый вес
        • Повышенное развиваемое усилие
        • Доступная цена