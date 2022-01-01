Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
Арт. aet_1739
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной пневмогидравлический
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Усилие, т
|30
- Пресс с пневмоприводом 30 т AE&T T61230A позволяет решать широкий спектр задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Агрегат отличается легкостью управления, прочностью конструкции, а также высоким уровнем безопасности. Благодаря отверстиям в опорах возможна регулировка рабочего стола по высоте.
Преимущества
- Усиленная конструкция
- Повышенная точность позиционирования
- Высокий уровень безопасности
- Простота эксплуатации