Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом

Преимущества

Усиленная конструкция

Повышенная точность позиционирования

Высокий уровень безопасности

Простота эксплуатации

Пресс с пневмоприводом 30 т AE&T T61230A позволяет решать широкий спектр задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Агрегат отличается легкостью управления, прочностью конструкции, а также высоким уровнем безопасности. Благодаря отверстиям в опорах возможна регулировка рабочего стола по высоте.