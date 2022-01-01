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Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
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Прессы
    Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
    Арт. aet_1739
    Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
    Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
    Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
      Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
      Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом
      Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом

      Пресс T61230A AE&T 30т с пневмоприводом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_1739

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной пневмогидравлический
      Усилие, т
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс с пневмоприводом 30 т AE&T T61230A позволяет решать широкий спектр задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Агрегат отличается легкостью управления, прочностью конструкции, а также высоким уровнем безопасности. Благодаря отверстиям в опорах возможна регулировка рабочего стола по высоте.

        Преимущества

        • Усиленная конструкция
        • Повышенная точность позиционирования
        • Высокий уровень безопасности
        • Простота эксплуатации