Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью

Преимущества

Высокая производительность

Напольная конструкция

Ручной привод и ножная педаль

Антикоррозионное покрытие

Простота и удобство эксплуатации

Пресс с ножной педалью 30 т AE&T T61230F используется на станциях технического обслуживания, в автомастерских для снятия и установки зубчатых колес, поршневых пальцев, а также для сгибания, распрямления различных деталей. Модель оснащается современной гидросистемой, что существенно снижает нагрузку на оператора. Благодаря регулируемому рабочему столу возможно выполнение операций с крупногабаритными заготовками. Металлические опоры гарантируют устойчивость конструкции на поверхности.