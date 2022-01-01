Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
Арт. aet_2054
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|30
- Пресс с ножной педалью 30 т AE&T T61230F используется на станциях технического обслуживания, в автомастерских для снятия и установки зубчатых колес, поршневых пальцев, а также для сгибания, распрямления различных деталей. Модель оснащается современной гидросистемой, что существенно снижает нагрузку на оператора. Благодаря регулируемому рабочему столу возможно выполнение операций с крупногабаритными заготовками. Металлические опоры гарантируют устойчивость конструкции на поверхности.
Преимущества
- Высокая производительность
- Напольная конструкция
- Ручной привод и ножная педаль
- Антикоррозионное покрытие
- Простота и удобство эксплуатации