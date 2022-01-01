Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
Найти аналог
Прессы
    Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
    Арт. aet_2054
    Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
    Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
    Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
    Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
      Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
      Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
      Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью
      Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью

      Пресс Т61230F AE&T 30т с ножной педалью

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_2054

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс с ножной педалью 30 т AE&T T61230F используется на станциях технического обслуживания, в автомастерских для снятия и установки зубчатых колес, поршневых пальцев, а также для сгибания, распрямления различных деталей. Модель оснащается современной гидросистемой, что существенно снижает нагрузку на оператора. Благодаря регулируемому рабочему столу возможно выполнение операций с крупногабаритными заготовками. Металлические опоры гарантируют устойчивость конструкции на поверхности.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Напольная конструкция
        • Ручной привод и ножная педаль
        • Антикоррозионное покрытие
        • Простота и удобство эксплуатации