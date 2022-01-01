Пресс T61230M AE&T 30т
Арт. aet_1835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|30
Гидравлический пресс AE&T T61230М рассчитан на напольную установку и способен длительное время (24 часа) поддерживать на штоке заданное давление. Использование этого агрегата дает возможность выполнять целый ряд технологических операций, включая запрессовку-выпрессовку, калибровку, прошивку, листовую штамповку (без глубокой вытяжки), правку. Значительно упрощается решение производственных задач благодаря возможности свободного перемещения как стола, так и домкрата в направляющих рамках. Оборудование адаптировано для российских условий и пользуется популярностью у отечественных автотранспортных предприятий.
Преимущества
- Универсальная и долговечная конструкция
- Качественная сборка
- Великолепные эксплуатационно-технические характеристики
- Компактность и малый вес
- Повышенное развиваемое усилие
- Доступная цена