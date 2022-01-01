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Пресс T61250 AE&T 50т
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Прессы
    Пресс T61250 AE&T 50т
    Арт. aet_194
    Пресс T61250 AE&T 50т

      Пресс T61250 AE&T 50т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_194

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гидравлический пресс AE&T T61250 обладает усиленной конструкцией и дает возможность без внешнего источника энергии выполнять множество операций, основными из которых являются сборка и разборка, запрессовка и выпрессовка пальцев, штифтов, втулок и других деталей. Наличие ряда дополнительных функций упрощает эксплуатацию устройства. Пресс имеет хорошее оснащение и может применяться в автомастерских, на СТО и других автотранспортных предприятиях. Этот агрегат хорошо подготовлен к российским условиям эксплуатации и заслужил признание российских специалистов.

        Преимущества

        • Оптимальной конструкцией
        • Повышенной точностью позиционирования и регулированием рабочего стола
        • Высоким уровнем безопасности
        • Хорошей оснащенностью
        • Простотой эксплуатации
        • Доступной ценой