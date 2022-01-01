Пресс T61250 AE&T 50т

Гидравлический пресс AE&T T61250 обладает усиленной конструкцией и дает возможность без внешнего источника энергии выполнять множество операций, основными из которых являются сборка и разборка, запрессовка и выпрессовка пальцев, штифтов, втулок и других деталей. Наличие ряда дополнительных функций упрощает эксплуатацию устройства. Пресс имеет хорошее оснащение и может применяться в автомастерских, на СТО и других автотранспортных предприятиях. Этот агрегат хорошо подготовлен к российским условиям эксплуатации и заслужил признание российских специалистов.

Преимущества