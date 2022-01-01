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Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
Найти аналог
Прессы
    Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
    Арт. aet_1740
    Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
    Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
    Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
    Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
      Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
      Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
      Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
      Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом

      Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_1740

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной пневмогидравлический
      Усилие, т
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пресс с ручным и пневмоприводом AE&T T61250A (50т) - универсальная установка, которая позволяет выполнять множество операций, например: запрессовка и выпрессовка, разборка и сборка различных деталей. Модель успешно используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Давление воздуха во время работы устройства составляет от 7.5 до 8.5 бар. Пресс имеет прочную конструкцию и прослужит долгое время время. Ширина рабочей зоны равняется 695 мм.

        Преимущества

        • Повышенная точность позиционирования и регулирования рабочего стола
        • Высокий уровень безопасности
        • Хорошая оснащенность
        • Простота в эксплуатации
        • Качественное исполнение