Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом
Арт. aet_1740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной пневмогидравлический
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Усилие, т
|50
- Пресс с ручным и пневмоприводом AE&T T61250A (50т) - универсальная установка, которая позволяет выполнять множество операций, например: запрессовка и выпрессовка, разборка и сборка различных деталей. Модель успешно используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Давление воздуха во время работы устройства составляет от 7.5 до 8.5 бар. Пресс имеет прочную конструкцию и прослужит долгое время время. Ширина рабочей зоны равняется 695 мм.
Преимущества
- Повышенная точность позиционирования и регулирования рабочего стола
- Высокий уровень безопасности
- Хорошая оснащенность
- Простота в эксплуатации
- Качественное исполнение