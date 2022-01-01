Пресс T61250A AE&T 50т с ручным и пневмоприводом

Преимущества

Повышенная точность позиционирования и регулирования рабочего стола

Высокий уровень безопасности

Хорошая оснащенность

Простота в эксплуатации

Качественное исполнение

Пресс с ручным и пневмоприводом AE&T T61250A (50т) - универсальная установка, которая позволяет выполнять множество операций, например: запрессовка и выпрессовка, разборка и сборка различных деталей. Модель успешно используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Давление воздуха во время работы устройства составляет от 7.5 до 8.5 бар. Пресс имеет прочную конструкцию и прослужит долгое время время. Ширина рабочей зоны равняется 695 мм.