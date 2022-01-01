Пресс T61250M AE&T 50т

Пресс AE&T T61250M оснащается современной гидравлической системой, которая обеспечивает высокую производительность без необходимости приложения физических сил оператора. Усиленная конструкция имеет необходимую жесткость для работы с усилием 50 тонн. Рабочий стол жестко фиксируется на нужной высоте и не смещается в процессе опрессовки.



Преимущества