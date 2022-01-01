Пресс T61250M AE&T 50т
Арт. aet_1836
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|50
Пресс AE&T T61250M оснащается современной гидравлической системой, которая обеспечивает высокую производительность без необходимости приложения физических сил оператора. Усиленная конструкция имеет необходимую жесткость для работы с усилием 50 тонн. Рабочий стол жестко фиксируется на нужной высоте и не смещается в процессе опрессовки.
Преимущества
- Работа без внешнего источника энергии
- Выполнение множества операций на одном станке - сборка и разборка, запрессовка и выпрессовка пальцев, штифтов, втулок и других деталей
- Высокий уровень безопасности
- Оптимальная ширина рабочей зоны