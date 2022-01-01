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Пресс T61250M AE&T 50т
Найти аналог
Прессы
    Пресс T61250M AE&T 50т
    Арт. aet_1836
    Пресс T61250M AE&T 50т
    Пресс T61250M AE&T 50т
    Пресс T61250M AE&T 50т
      Пресс T61250M AE&T 50т
      Пресс T61250M AE&T 50т
      Пресс T61250M AE&T 50т

      Пресс T61250M AE&T 50т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_1836

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пресс AE&T T61250M оснащается современной гидравлической системой, которая обеспечивает высокую производительность без необходимости приложения физических сил оператора. Усиленная конструкция имеет необходимую жесткость для работы с усилием 50 тонн. Рабочий стол жестко фиксируется на нужной высоте и не смещается в процессе опрессовки. 

        Преимущества

        • Работа без внешнего источника энергии
        • Выполнение множества операций на одном станке - сборка и разборка, запрессовка и выпрессовка пальцев, штифтов, втулок и других деталей
        • Высокий уровень безопасности
        • Оптимальная ширина рабочей зоны 