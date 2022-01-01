Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм
Арт. X169751283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|160x135x120
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Для канистр
|Да
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- Популярный набор из четырех полиэтиленовых воронок небольшого диаметра. Объемом от 5 до 27 мл. Подходит для различного применения как в быту, так и для лабораторий, производств и сервисов.
Преимущества
- Качественный масло, бензо, кислотостойкий полипропилен
- Невысокая цена набора
- Материал устойчив к ударам, деформации и падениям
- Яркий цвет
- Ушко сбоку препятствует их скатыванию, а отверстие в нем позволяет подвесить воронки, что упрощает их хранение
- Снаружи слива имеются фирменные ребра для выхода лишнего воздуха, за счет чего ускоряется ход жидкости через воронку и меньше брызг