Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм

Преимущества

Качественный масло, бензо, кислотостойкий полипропилен

Невысокая цена набора

Материал устойчив к ударам, деформации и падениям

Яркий цвет

Ушко сбоку препятствует их скатыванию, а отверстие в нем позволяет подвесить воронки, что упрощает их хранение

Снаружи слива имеются фирменные ребра для выхода лишнего воздуха, за счет чего ускоряется ход жидкости через воронку и меньше брызг

Популярный набор из четырех полиэтиленовых воронок небольшого диаметра. Объемом от 5 до 27 мл. Подходит для различного применения как в быту, так и для лабораторий, производств и сервисов.