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Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм
430 ₽
Оборудование для перекачки топлива
    Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм
    Арт. X169751283
    Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм

      Набор воронок полиэтилен Pressol 02360, ф 50, 75, 100, 120 мм

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751283

      Характеристики

      Производитель
      		Pressol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		160x135x120
      Для канистр
      		Да
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Популярный набор из четырех полиэтиленовых воронок небольшого диаметра. Объемом от 5 до 27 мл. Подходит для различного применения как в быту, так и для лабораторий, производств и сервисов.

        Преимущества

        • Качественный масло, бензо, кислотостойкий полипропилен
        • Невысокая цена набора
        • Материал устойчив к ударам, деформации и падениям
        • Яркий цвет
        • Ушко сбоку препятствует их скатыванию, а отверстие в нем позволяет подвесить воронки, что упрощает их хранение
        • Снаружи слива имеются фирменные ребра для выхода лишнего воздуха, за счет чего ускоряется ход жидкости через воронку и меньше брызг