Масленка Pressol 05133, 250мл, сталь

Преимущества

Материал емкости: cталь

Лакировка емкости: красный, RAL 3000

Материал механизма насоса: полиэтилен

Рабочий объем насоса: 1 мл/ход

Длина гибкой трубки: 210 мм

Материал жесткой трубки: поливинилхлорид

Высота масленки 250мл, сталь, красная, насос, прозрачная гибкая трубка Pressol 05133: 110 мм

Основание ДхШ: 135x70 мм

Пластиковый насос простого действия (EWKP)

Все вентили выполнены как шаровые краны

Насосный блок с 2 шаровыми кранами

Высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком

Масленка 250мл, сталь, красная, насос, прозрачная гибкая трубка Pressol 05133 имеет эргономичную форму, проста, удобна и надежна в применении. Позволяет с легкостью проводить смазочные операции при обслуживании различной техники. Насосный блок обеспечивает капельную дозировку