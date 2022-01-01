Масленка Pressol 05133, 250мл, сталь
Арт. X169751288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|для масла
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Материал
|Сталь
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- Масленка 250мл, сталь, красная, насос, прозрачная гибкая трубка Pressol 05133 имеет эргономичную форму, проста, удобна и надежна в применении. Позволяет с легкостью проводить смазочные операции при обслуживании различной техники. Насосный блок обеспечивает капельную дозировку
Преимущества
- Материал емкости: cталь
- Лакировка емкости: красный, RAL 3000
- Материал механизма насоса: полиэтилен
- Рабочий объем насоса: 1 мл/ход
- Длина гибкой трубки: 210 мм
- Материал жесткой трубки: поливинилхлорид
- Высота масленки 250мл, сталь, красная, насос, прозрачная гибкая трубка Pressol 05133: 110 мм
- Основание ДхШ: 135x70 мм
- Пластиковый насос простого действия (EWKP)
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- Насосный блок с 2 шаровыми кранами
- Высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком