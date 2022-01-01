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Масленка Pressol 05133, 250мл, сталь
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Оборудование для замены масла в коробке передач
    Масленка Pressol 05133, 250мл, сталь
    Арт. X169751288
    Масленка Pressol 05133, 250мл, сталь

      Масленка Pressol 05133, 250мл, сталь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751288

      Характеристики

      Производитель
      		Pressol
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		для масла
      Материал
      		Сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масленка 250мл, сталь, красная, насос, прозрачная гибкая трубка Pressol 05133 имеет эргономичную форму, проста, удобна и надежна в применении. Позволяет с легкостью проводить смазочные операции при обслуживании различной техники. Насосный блок обеспечивает капельную дозировку

        Преимущества

        • Материал емкости: cталь
        • Лакировка емкости: красный, RAL 3000
        • Материал механизма насоса: полиэтилен
        • Рабочий объем насоса: 1 мл/ход
        • Длина гибкой трубки: 210 мм
        • Материал жесткой трубки: поливинилхлорид
        • Высота масленки 250мл, сталь, красная, насос, прозрачная гибкая трубка Pressol 05133: 110 мм
        • Основание ДхШ: 135x70 мм
        • Пластиковый насос простого действия (EWKP)
        • Все вентили выполнены как шаровые краны
        • Насосный блок с 2 шаровыми кранами
        • Высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком