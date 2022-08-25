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Канистра для бензина со сливом PRESSOL 21137, 20 л
5.0
1
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Канистры
    Канистра для бензина со сливом PRESSOL 21137, 20 л
    Арт. X169751286
    5.0
    1
    Канистра для бензина со сливом PRESSOL 21137, 20 л

      Канистра для бензина со сливом PRESSOL 21137, 20 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169751286
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Pressol
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канистра для бензина, полиэтилен, 20л, со сливом Pressol 21137 - оптимальный вариант для хранения и транспортировки жидкого топлива. Данная модель проста в использовании и уходе. Не образует частички ржавчины в бензине. Сокращает количество конденсата воды во внутренней полости.

        Преимущества

        • UN-допуск: un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1172
        • Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
        • Цвет канистры для бензина, полиэтилен, 20л, со сливом Pressol 21137: красный, RAL 3001
        • Материал крышки и переходника: полипропилен
        • Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
        • Цвет крышки: красный, RAL 3001
        • Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
        • Цвет сливной трубки: белый прозрачный
        • Длина сливной трубки: 245 мм