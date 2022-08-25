Канистра для бензина со сливом PRESSOL 21137, 20 л
Арт. X169751286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|канистра
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Макс. объем, л
|20
- Канистра для бензина, полиэтилен, 20л, со сливом Pressol 21137 - оптимальный вариант для хранения и транспортировки жидкого топлива. Данная модель проста в использовании и уходе. Не образует частички ржавчины в бензине. Сокращает количество конденсата воды во внутренней полости.
Преимущества
- UN-допуск: un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1172
- Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Цвет канистры для бензина, полиэтилен, 20л, со сливом Pressol 21137: красный, RAL 3001
- Материал крышки и переходника: полипропилен
- Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)
- Цвет крышки: красный, RAL 3001
- Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011
- Цвет сливной трубки: белый прозрачный
- Длина сливной трубки: 245 мм