Канистра для бензина со сливом PRESSOL 21137, 20 л

Преимущества

UN-допуск: un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1172

Материал: HDPE (полиэтилен высокой плотности)

Цвет канистры для бензина, полиэтилен, 20л, со сливом Pressol 21137: красный, RAL 3001

Материал крышки и переходника: полипропилен

Материал сливной трубки и ремешка: LDPE (полиэтилен низкой плотности)

Цвет крышки: красный, RAL 3001

Цвет ремешка и переходника: серо-стальной, RAL 7011

Цвет сливной трубки: белый прозрачный

Длина сливной трубки: 245 мм

Канистра для бензина, полиэтилен, 20л, со сливом Pressol 21137 - оптимальный вариант для хранения и транспортировки жидкого топлива. Данная модель проста в использовании и уходе. Не образует частички ржавчины в бензине. Сокращает количество конденсата воды во внутренней полости.