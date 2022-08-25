Прибор для измерения покрытия Model TC-802

Преимущества

Надежный

Практичный

Удобный

Прибор для измерения толщины покрытия Model(Модел) TС 802 для измерения лакокрасочного покрытия, толщины краски на кузове новых марок автомобилей содержаших металлоалюминевые сплавы.Более совершенная и профессиональная модель прибора. С возможностью измерений на металлических поверхностях и поверхностях из цветных металлов (алюминий и сплавы). Технические характеристики:скорость измерения: 1 сек условия работы: от 0С до 50С автоматическое отключение 30 сек. батарея стандартная 9 Вольт вес 157 гр. диапазон измерений от 0 до 40,0mils (от 0 до 1000 микрон) допустимая погрешность 3% время отклика 1 сек. автоотключение 30 сек