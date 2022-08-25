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Прибор для измерения покрытия Model TC-802
4.0
1
Найти аналог
Толщиномеры
    Прибор для измерения покрытия Model TC-802
    Арт. X3030314
    4.0
    1
    Прибор для измерения покрытия Model TC-802

      Прибор для измерения покрытия Model TC-802

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030314
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Model
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Элементы питания
      		крона
      Принцип измерения
      		магнитный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прибор для измерения толщины покрытия Model(Модел) TС 802 для измерения лакокрасочного покрытия, толщины краски на кузове новых марок автомобилей содержаших металлоалюминевые сплавы.Более совершенная и профессиональная модель прибора. С возможностью измерений на металлических поверхностях и поверхностях из цветных металлов (алюминий и сплавы). Технические характеристики:скорость измерения: 1 сек условия работы: от 0С до 50С автоматическое отключение 30 сек. батарея стандартная 9 Вольт вес 157 гр. диапазон измерений от 0 до 40,0mils (от 0 до 1000 микрон) допустимая погрешность 3% время отклика 1 сек. автоотключение 30 сек

        Преимущества

        • Надежный
        • Практичный
        • Удобный