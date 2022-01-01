Прибор вертикального проектирования Ada Vertical
Арт. geototal_631
Характеристики
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Производитель
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Макс. точность, дюйм
|5
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Увеличение зрительной трубы, х
|25
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Диаметр объектива зрительной трубы, мм
|36
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Минимальное расстояние визирования, м
|0.8
- Прибор вертикального проектирования ADA Vertical предназначен для передачи планового положения (точки) оптическим методом или при помощи лазерного луча. В приборе лазерный луч совмещен с визирной осью зрительной трубы. Такое совмещение очень удобно при проведении измерений, так как можно проводить одновременно оптические и лазерные измерения. Так же с помощью оптической трубы можно контролировать положение лазерного пятна и передавать плановое положение точки в направлении зенит. Особенности и преимущества:
- В прибор встроены два независимых лазерных излучателя (зенит и надир). Предельное отклонение отвеса зенит: ± 2,0 мм/100 м.
- Для надира: ± 1.0 мм/1,5 м.
- Лазерный луч красного цвета ( 635nm ). Яркость регулируемая.
- Диаметр лазерного пятна так же можно регулировать для повышения точности измерений.
- Лазерная мишень-палетка с 10 мм сеткой входит в комплект.
- Прибор вертикального проектирования широко используется для контроля при строительстве шахт лифтов, установки опор высоковольтных линий, строительстве мостов и туннелей, высотных зданий, водонапорных башен, дымовых труб и для других работ, где необходим постоянный точный контроль.
- Прибор вертикального проектирования;
- Батарейки;
- Светофильтр;
- Палетка;
- Регулировочная шпилька;
- Пластиковый кейс;
- Инструкция.