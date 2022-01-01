В прибор встроены два независимых лазерных излучателя (зенит и надир). Предельное отклонение отвеса зенит: ± 2,0 мм/100 м.

Для надира: ± 1.0 мм/1,5 м.

Лазерный луч красного цвета ( 635nm ). Яркость регулируемая.

Диаметр лазерного пятна так же можно регулировать для повышения точности измерений.

Лазерная мишень-палетка с 10 мм сеткой входит в комплект.

Прибор вертикального проектирования широко используется для контроля при строительстве шахт лифтов, установки опор высоковольтных линий, строительстве мостов и туннелей, высотных зданий, водонапорных башен, дымовых труб и для других работ, где необходим постоянный точный контроль.

Прибор вертикального проектирования;

Батарейки;

Светофильтр;

Палетка;

Регулировочная шпилька;

Пластиковый кейс;

Инструкция.

Прибор вертикального проектирования ADA Vertical предназначен для передачи планового положения (точки) оптическим методом или при помощи лазерного луча. В приборе лазерный луч совмещен с визирной осью зрительной трубы. Такое совмещение очень удобно при проведении измерений, так как можно проводить одновременно оптические и лазерные измерения. Так же с помощью оптической трубы можно контролировать положение лазерного пятна и передавать плановое положение точки в направлении зенит. Особенности и преимущества:Комплектация: