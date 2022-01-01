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Прибор вертикального проектирования Ada Vertical
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Теодолиты и тахеометры
    Прибор вертикального проектирования Ada Vertical
    Арт. geototal_631
    Прибор вертикального проектирования Ada Vertical

      Прибор вертикального проектирования Ada Vertical

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_631

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. точность, дюйм
      		5
      Увеличение зрительной трубы, х
      		25
      Диаметр объектива зрительной трубы, мм
      		36
      Минимальное расстояние визирования, м
      		0.8
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Прибор вертикального проектирования ADA Vertical предназначен для передачи планового положения (точки) оптическим методом или при помощи лазерного луча. В приборе лазерный луч совмещен с визирной осью зрительной трубы. Такое совмещение очень удобно при проведении измерений, так как можно проводить одновременно оптические и лазерные измерения. Так же с помощью оптической трубы можно контролировать положение лазерного пятна и передавать плановое положение точки в направлении зенит. Особенности и преимущества:
        • В прибор встроены два независимых лазерных излучателя (зенит и надир). Предельное отклонение отвеса зенит: ± 2,0 мм/100 м.
        • Для надира: ± 1.0 мм/1,5 м.
        • Лазерный луч красного цвета ( 635nm ). Яркость регулируемая.
        • Диаметр лазерного пятна так же можно регулировать для повышения точности измерений.
        • Лазерная мишень-палетка с 10 мм сеткой входит в комплект.
        • Прибор вертикального проектирования широко используется для контроля при строительстве шахт лифтов, установки опор высоковольтных линий, строительстве мостов и туннелей, высотных зданий, водонапорных башен, дымовых труб и для других работ, где необходим постоянный точный контроль.
        Комплектация:
        • Прибор вертикального проектирования;
        • Батарейки;
        • Светофильтр;
        • Палетка;
        • Регулировочная шпилька;
        • Пластиковый кейс;
        • Инструкция.