Прицеп для мотоблока 500 кг Huter
Арт. О00000013616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|прицеп
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Количество предметов, шт
|1
- Прицеп 500 кг для мотоблока Huter 71/3/65 применяется для перевозки сельскохозяйственных, строительных и прочих грузов. Совместим со всеми мотоблоками HUTER, а так же почти со всеми мотоблоками российского и импортного производства.
Преимущества
- Имеет пневматические шины, ленточные тормоза и разборную раму
- Для пользователя на прицепе предусмотрено сидение