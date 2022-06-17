Прицеп для мотоблока 500 кг Huter

Преимущества

Имеет пневматические шины, ленточные тормоза и разборную раму

Для пользователя на прицепе предусмотрено сидение

Прицеп 500 кг для мотоблока Huter 71/3/65 применяется для перевозки сельскохозяйственных, строительных и прочих грузов. Совместим со всеми мотоблоками HUTER, а так же почти со всеми мотоблоками российского и импортного производства.