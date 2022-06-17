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Прицеп для мотоблока 500 кг Huter
5.0
2
Найти аналог
Тележки для мотоблоков
    Прицеп для мотоблока 500 кг Huter
    Арт. О00000013616
    5.0
    2
    Прицеп для мотоблока 500 кг Huter

      Прицеп для мотоблока 500 кг Huter

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013616
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		прицеп
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прицеп 500 кг для мотоблока Huter 71/3/65 применяется для перевозки сельскохозяйственных, строительных и прочих грузов. Совместим со всеми мотоблоками HUTER, а так же почти со всеми мотоблоками российского и импортного производства.

        Преимущества

        • Имеет пневматические шины, ленточные тормоза и разборную раму
        • Для пользователя на прицепе предусмотрено сидение