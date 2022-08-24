Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ
    Арт. X190394458
    5.0
    1
    Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ
    Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ
    Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ
      Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ
      Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ
      Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ

      Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394458
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Тип навесного оборудования
      		прицеп
      Материал
      		оцинкованная сталь
      Цвет
      		серебристый
      Габариты, мм
      		2575x1290x1156
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Кузов выдерживает нагрузку до 500 кг. Конструкция позволяет быстро снять задний борт и разгрузить прицеп. Тележка предназначена для мотоблоков МБ-1, Мб-2, МКМ-3, Салют и другие. На тележку устанавливаются колеса размерностью 4х10, дисковые тормоза, а также стояночный тормоз. Все это обеспечивает высокую скорость, хорошую управляемость и безопасность. Тележка является разборной и поставляется в очень компактной упаковке, что уменьшает затраты на хранение и транспортировку. Изделие соответствует всем необходимым требованиям безопасности, а именно: сиденье имеет спинку, устанавливаются дисковые тормоза, борта телеги не имеют острых краёв, стояночный тормоз удерживает нагруженную тележку на наклонной поверхности в 30 градусов и т.д.

        Преимущества:

        • Самосвальный оцинкованный кузов. Очень легкий и прочный;
        • Совместимость со всеми мотоблоками;
        • Прочные колеса и надежные дисковые тормоза;
        • Компактная упаковка;
        • Сертификат качества.