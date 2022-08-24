Прицеп МОБИЛ К ТПМ 500-1 ПРЕМИУМ

Кузов выдерживает нагрузку до 500 кг. Конструкция позволяет быстро снять задний борт и разгрузить прицеп. Тележка предназначена для мотоблоков МБ-1, Мб-2, МКМ-3, Салют и другие. На тележку устанавливаются колеса размерностью 4х10, дисковые тормоза, а также стояночный тормоз. Все это обеспечивает высокую скорость, хорошую управляемость и безопасность. Тележка является разборной и поставляется в очень компактной упаковке, что уменьшает затраты на хранение и транспортировку. Изделие соответствует всем необходимым требованиям безопасности, а именно: сиденье имеет спинку, устанавливаются дисковые тормоза, борта телеги не имеют острых краёв, стояночный тормоз удерживает нагруженную тележку на наклонной поверхности в 30 градусов и т.д.

Преимущества: