Прицепной узел Prorab (Sturm ProRab)
Арт. X190394144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип навесного оборудования
|прицепной узел
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Количество предметов, шт
|1
Прицепной узел PRORAB это металлическое изделие, применяющееся для соединения мотоблоков с навесным и прицепным оборудованием. Благодаря таким приспособлениям увеличивается эффективность, проходимость и выносливость мотоблока или культиватора, а также происходит спецификация машины для выполнения конкретных работ, будь то посадки, выкапывания, прополки, окучивания. Узел имеет особый вид сцепления, поэтому подходит к моделям: Prorab GT 55ВТ / Prorab GT 65ВТ / Prorab GT 65ВТН / Prorab GT 65НВТ. Это доступная в цене, надежная в использовании и простая в установке сцепка, продлевающая срок службы и навесной машины, и самого моторного блока.
Преимущества прицепного узла PRORAB (STURM ProRab):
- Прочность;
- Легкость монтажа;
- Продление жизни навесного оборудования;
- Улучшение работы мотоблока.
Комплектация:
- Узел прицепной;
- Упаковка.