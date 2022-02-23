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Прицепной узел Prorab (Sturm ProRab)
5.0
2
720 ₽
Сцепки
    Прицепной узел Prorab (Sturm ProRab)
    Арт. X190394144
    5.0
    2
    Прицепной узел Prorab (Sturm ProRab)

      Прицепной узел Prorab (Sturm ProRab)

      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X190394144
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип навесного оборудования
      		прицепной узел
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Прицепной узел PRORAB это металлическое изделие, применяющееся для соединения мотоблоков с навесным и прицепным оборудованием. Благодаря таким приспособлениям увеличивается эффективность, проходимость и выносливость мотоблока или культиватора, а также происходит спецификация машины для выполнения конкретных работ, будь то посадки, выкапывания, прополки, окучивания. Узел имеет особый вид сцепления, поэтому подходит к моделям: Prorab GT 55ВТ / Prorab GT 65ВТ / Prorab GT 65ВТН / Prorab GT 65НВТ. Это доступная в цене, надежная в использовании и простая в установке сцепка, продлевающая срок службы и навесной машины, и самого моторного блока.

        Преимущества прицепного узла PRORAB (STURM ProRab):

        • Прочность;
        • Легкость монтажа;
        • Продление жизни навесного оборудования;
        • Улучшение работы мотоблока.

        Комплектация:

        • Узел прицепной;
        • Упаковка.