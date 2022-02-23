Прицепной узел Prorab (Sturm ProRab)

Прицепной узел PRORAB это металлическое изделие, применяющееся для соединения мотоблоков с навесным и прицепным оборудованием. Благодаря таким приспособлениям увеличивается эффективность, проходимость и выносливость мотоблока или культиватора, а также происходит спецификация машины для выполнения конкретных работ, будь то посадки, выкапывания, прополки, окучивания. Узел имеет особый вид сцепления, поэтому подходит к моделям: Prorab GT 55ВТ / Prorab GT 65ВТ / Prorab GT 65ВТН / Prorab GT 65НВТ. Это доступная в цене, надежная в использовании и простая в установке сцепка, продлевающая срок службы и навесной машины, и самого моторного блока.

Преимущества прицепного узла PRORAB (STURM ProRab):

Прочность;

Легкость монтажа;

Продление жизни навесного оборудования;

Улучшение работы мотоблока.

Комплектация: