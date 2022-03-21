Преимущества

Световая и звуковая индикация обнаружения лазера

Мягкая накладка на корпусе - для комфортного удержания приемника при работе

Дальность действия достигает двухсот метров

Защита от пыли и брызг - для исправной работы на протяжении всего срока службы

Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400 - это устройство профессионального класса, предназначенное для обнаружения быстро вращающихся лазерных лучей. Практичный приёмник для наружных и внутренних работ с дальностью действия до 200 м в комбинации с ротационными лазерами GRL 400 H Professional и GRL 300 HV Professional.