Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
    Арт. X303100414
    5.0
    2
    Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
    Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
    Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
    Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
    Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
      Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
      Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
      Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
      Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
      Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400

      Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X303100414
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400 - это устройство профессионального класса, предназначенное для обнаружения быстро вращающихся лазерных лучей. Практичный приёмник для наружных и внутренних работ с дальностью действия до 200 м в комбинации с ротационными лазерами GRL 400 H Professional и GRL 300 HV Professional.

        Преимущества

        • Световая и звуковая индикация обнаружения лазера
        • Мягкая накладка на корпусе - для комфортного удержания приемника при работе
        • Дальность действия достигает двухсот метров
        • Защита от пыли и брызг - для исправной работы на протяжении всего срока службы