Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400
Арт. X303100414
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Приемник лазерного излучения Bosch LR1 0.601.015.400 - это устройство профессионального класса, предназначенное для обнаружения быстро вращающихся лазерных лучей. Практичный приёмник для наружных и внутренних работ с дальностью действия до 200 м в комбинации с ротационными лазерами GRL 400 H Professional и GRL 300 HV Professional.
Преимущества
- Световая и звуковая индикация обнаружения лазера
- Мягкая накладка на корпусе - для комфортного удержания приемника при работе
- Дальность действия достигает двухсот метров
- Защита от пыли и брызг - для исправной работы на протяжении всего срока службы