Приёмник луча Ada LR-50 А00140

Преимущества

Надежный

Удобный

ADA(АДА) LR-50 — приемник лазерного луча для приема лазерного сигнала от линейного лазерного нивелира (построителя плоскостей), имеющего режим работы с приемником. Приемник лазерного луча позволяет увеличить дальность работы лазерного нивелира при ярком освещении, в условиях плохой видимости лазерного луча. При работе на больших расстояниях, когда увидеть лазерный луч не представляется возможным, приемник незаменим.Технические характеристики:•Дальность приема до 75 м (с кросслайнером LG20)•Точность: точно (±1.5 мм); средне (±3 мм)•Чувствительность к спектру от 610 до 900 нм•Высота зоны захвата луча 50 мм•Число каналов 5•Угол захвата луча 90°