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Приёмник луча Ada LR-50 А00140
Найти аналог
Для уровней и нивелиров
    Приёмник луча Ada LR-50 А00140
    Арт. X30308117
    Приёмник луча Ada LR-50 А00140
    Приёмник луча Ada LR-50 А00140
    Приёмник луча Ada LR-50 А00140
      Приёмник луча Ada LR-50 А00140
      Приёмник луча Ada LR-50 А00140
      Приёмник луча Ada LR-50 А00140

      Приёмник луча Ada LR-50 А00140

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308117

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Измерительная шкала
      		Нет
      Типоразмер
      		AAA
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • ADA(АДА) LR-50 — приемник лазерного луча для приема лазерного сигнала от линейного лазерного нивелира (построителя плоскостей), имеющего режим работы с приемником. Приемник лазерного луча позволяет увеличить дальность работы лазерного нивелира при ярком освещении, в условиях плохой видимости лазерного луча. При работе на больших расстояниях, когда увидеть лазерный луч не представляется возможным, приемник незаменим.Технические характеристики:•Дальность приема до 75 м (с кросслайнером LG20)•Точность: точно (±1.5 мм); средне (±3 мм)•Чувствительность к спектру от 610 до 900 нм•Высота зоны захвата луча 50 мм•Число каналов 5•Угол захвата луча 90°

        Преимущества

        • Надежный
        • Удобный