Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235
5.0
2
3 600 ₽
Припой
    Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235
    Арт. 720129
    5.0
    2
    Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235

      Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235

      3 600 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 720129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аларм
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид припоя
      		твердый (тугоплавкий)
      Сечение / диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      3 600 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для высокотемпературной пайки меди, медных сплавов, латуни. Состав: Медь 90,0%, Фосфор 6,0%, Олово 4%.

        Преимущества

        • Температура первичного плавления 640-670°С;
        • Температура при которой осуществляется пайка в пламени горелки 725-735°С;
        • Прочность шва соединения при испытании на разрыв 290-320 МПа;
        • Ударная вязкость при механическом воздействии и разрушении 1-3 кДж.м/см2;
        • Коэффициент замены серебра 45%.