Сварочный припой П-14 2.0мм с флюсом ФК-235
Арт. 720129
Характеристики
|
Производитель
|Аларм
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вид припоя
|твердый (тугоплавкий)
|
Сечение / диаметр, мм
|2
- Применяется для высокотемпературной пайки меди, медных сплавов, латуни. Состав: Медь 90,0%, Фосфор 6,0%, Олово 4%.
Преимущества
- Температура первичного плавления 640-670°С;
- Температура при которой осуществляется пайка в пламени горелки 725-735°С;
- Прочность шва соединения при испытании на разрыв 290-320 МПа;
- Ударная вязкость при механическом воздействии и разрушении 1-3 кДж.м/см2;
- Коэффициент замены серебра 45%.