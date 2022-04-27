Преимущества

Коррозионная стойкость

Создание механической прочности спаянного соединения

Обладает удельной проводимостью (для токоведущих элементов)



Представляет собой пластичный мягкий пруток из сплава олова (60 %) и свинца (40 %)



Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм - предназначен для создания механически прочного и герметичного соединения деталей между собой или для их фиксирования на плате (пайка и лужение радиоэлектронных приборов, медицинской аппаратуры, автодеталей, печатных плат, электроаппаратуры и т.д.).