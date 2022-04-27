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Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм
4.5
2
9 240 ₽
Припой
    Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм
    Арт. 720614
    4.5
    2
    Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм

      Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм

      9 240 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720614
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ВТО
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Вид припоя
      		мягкий (легкоплавкий)
      Все характеристики
      9 240 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Припой  ВТО ПОС-61, 8.0 мм - предназначен для создания механически прочного и герметичного соединения деталей между собой или для их фиксирования на плате (пайка и лужение радиоэлектронных приборов, медицинской аппаратуры, автодеталей, печатных плат, электроаппаратуры и т.д.).

        Преимущества

        • Коррозионная стойкость
        • Создание механической прочности спаянного соединения
        • Обладает удельной проводимостью (для токоведущих элементов)
        • Представляет собой пластичный мягкий пруток из сплава олова (60 %) и свинца (40 %)