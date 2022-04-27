Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм
Арт. 720614
Характеристики
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Производитель
|ВТО
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
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Вид припоя
|мягкий (легкоплавкий)
- Припой ВТО ПОС-61, 8.0 мм - предназначен для создания механически прочного и герметичного соединения деталей между собой или для их фиксирования на плате (пайка и лужение радиоэлектронных приборов, медицинской аппаратуры, автодеталей, печатных плат, электроаппаратуры и т.д.).
Преимущества
- Коррозионная стойкость
- Создание механической прочности спаянного соединения
- Обладает удельной проводимостью (для токоведущих элементов)
- Представляет собой пластичный мягкий пруток из сплава олова (60 %) и свинца (40 %)