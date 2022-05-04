Сварочный припой ПОС-61 д.2мм.кат.100гр.с канифолью

Преимущества

Коррозионная стойкость

Пониженное содержание примесей

Пайка-это соединения двух или нескольких деталей из металлов и их сплавов при помощи припоя, температура плавления которого ниже, чем температура соединяемых деталей. В зависимости от температуры плавления припои бывают легкоплавкими и тугоплавкими. Легкоплавкие припои имеют температуру плавления ниже 400°С . ПОС 61(190 ºC) применяется для: пайки и лужения деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда нежелателен высокий нагрев в зоне пайки.