Присадка к топливу Stihl 07813198433, 5 л

Преимущества

На минеральной основе

Для двухтактных двигателей

Класс мощности: JASO-FB

Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50.