Присадка к топливу Stihl 07813198433, 5 л
Арт. X18662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|минеральное
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Тип
|двухтактное
- Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50.
Преимущества
- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB