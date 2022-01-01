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Присадка к топливу Stihl 07813198433, 5 л
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Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Присадка к топливу Stihl 07813198433, 5 л
    Арт. X18662
    Присадка к топливу Stihl 07813198433, 5 л

      Присадка к топливу Stihl 07813198433, 5 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18662

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло Stihl HP на минеральной основе обладает отличными смазывающими свойствами, а также предотвращает загрязнение свечи, механизма впрыска и выпускной трубы. Масло разработано специально для двухтактных высокопроизводительных двигателей фирмы Stihl, работающих на высоких оборотах с воздушным охлаждением. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50.

        Преимущества

        • На минеральной основе
        • Для двухтактных двигателей
        • Класс мощности: JASO-FB